Por la transición ecológica de Extremadura

Estamos llegando al punto de no retorno debido a la excesiva contaminación, la presión desmesurada sobre los recursos naturales y la superpoblación humana. Extremadura no ... puede sustraerse a la realidad global. Si queremos justicia medioambiental deberemos comenzar por crear una oficina judicial especializada que convierta el derecho ambiental en derecho invocable ante los tribunales, y así poder proteger los bienes jurídicos de manera efectiva, pues mientras el medio ambiente sea solo principios rectores en nuestra Constitución, la transición ecológica no la podremos iniciar, continuando en el mar de dudas y con modelos económicos híbridos. ¿Cómo podemos incentivar minas a cielo abierto por nuestra geografía al mismo tiempo que queremos una agricultura y ganadería ecológica? ¿Cómo justificar la lucha contra el cambio climático y reducción de CO2 si no ponemos freno al modelo del crecimiento sin límites de nuestras políticas neoliberales, practicadas tanto por los gobiernos de derechas como de izquierdas? ¿De qué valen las leyes protectoras de la biodiversidad, el agua, la atmósfera y los suelos si no tenemos tribunales que resuelvan los conflictos y condenen los atentados contra esos bienes? Incidir desde la ciudadanía para conseguir que la política se encamine hacía una transición ecológica es posible si, como dice Cristina Narbona, «la responsabilidad en materia medioambiental está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de las demás políticas sectoriales. Crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el actual gobierno, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales». Ojalá en Extremadura consigamos justicia ambiental y gestionar nuestros recursos de manera responsable y nuestro bienestar sea consecuente con el ecodesarrollo.

Cartas al director