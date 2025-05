Un tránsfuga más... otra vez

Comenta Compartir

El transfuguismo político es la demostración inequívoca de la falta de ética, de la canalla que preside la gobernanza en nuestra sociedad en general, y ... de Extremadura en particular. Los casos de este tipo de actuaciones, no por ser habituales dejan de sorprender al personal. Pero es que las ideas no siempre van de la mano de los que debían ejecutarlas. Si el actual alcalde de la ciudad de Badajoz ocupa ese asiento es como consecuencia de que un notable número de pacenses votaron a su partido, de color naranja, porque le creyeron. La falta de apoyos del anterior regidor, de color azul, requirió de su inestimable ayuda para repartirse la tarta municipal, e impedir así que los del color rojo y morado la ocuparan. Pero ahora quiere más. Lo quiere todo. Y cómo no, deja tirado a su partido, con el desprecio a sus votantes, con el desdén típico de los políticos carroñeros, a cambio de la ambición, del poder y del egoísmo. Huye de la que se espera sea la debacle de su actual partido y se fuga a las filas de los azules. Ya poco tenemos en quién creer, solo queda la esperanza de que su infamia política y personal la pague en las urnas.

