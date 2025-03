La trama de Trump, al desnudo

Comenta Compartir

El nefasto mandato de Donald Trump debería resultar suficiente para disuadir a los republicanos de amparar cualquier intento por su parte de aspirar a la ... Presidencia en 2024. Pero si esto no fuera suficiente, las revelaciones de la Comisión sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 están acreditando lo que no costaba intuir: que el todavía mandatario se sirvió del bulo sobre el 'robo' de los comicios que él mismo difundía para enviar a milicias de ultraderecha a impedir, por la fuerza, que el poder legislativo certificara la victoria de Joe Biden. La investigación de aquel intento de subvertir la Constitución de EE UU constata que un tuit del propio Trump llamó a una protesta «salvaje» contra el Congreso –el ataque terminó con 5 muertos y 140 heridos– a cargo de una horda que él sabía armada y con intenciones homicidas. El expresidente contraataca hostigando a un testigo y uno de sus antiguos hombres fuertes, el siniestro John Bolton, exhibe su experiencia «organizando golpes de Estado fuera del país» para concluir que lo del Capitolio no lo fue. Aterra pensar que todo esto quedará archivado si los conservadores ganan las elecciones de medio mandato en noviembre. Y es muy posible.

