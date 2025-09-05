HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?
EFE
Editorial

Tragedia en la Lisboa turística

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La conmoción desatada por el trágico accidente del Ascensor de Gloria, una de las atracciones turísticas más emblemáticas del centro histórico de Lisboa, exige una ... primera reacción de solidaridad y duelo con las familias de las 16 víctimas mortales -cifra confirmada al cierre de esta edición- y de las más de veinte personas heridas, dos de ellas de nacionalidad española que ya han recibido el alta. Todo incidente de gravedad en el transporte público conlleva una connotación especial, incrementada en este caso porque afecta a un símbolo del turismo del país vecino. Las autoridades de Portugal, sumido aún en un comprensible estado de shock, han iniciado la pertinente investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del funicular tras la presumible rotura de un cable. Aunque aún es pronto para determinar el origen, los empleados y la empresa operadora discrepan sobre sus motivos. Mientras los trabajadores cuestionan el mantenimiento del elevador, la compañía defiende su estado y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Las inspecciones abiertas en funiculares similares en la capital lusa deberían dar luz al problema para evitar nuevos sobresaltos.

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  3. 3 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  4. 4 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  5. 5 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  6. 6

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  7. 7 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  8. 8 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  9. 9 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres
  10. 10 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario

Espacios grises

