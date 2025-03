Tragaderas. Pedro y Bego

El atardecer en La Moncloa invita al sosiego; tras la tempestad, la calma. Bego y Pedro se han sentado y suspirado hondo. ¡Qué éxito la ... cumbre! Donde estén estas vistas que se quiten las de Granada, donde esté Pedro, que se quiten Bill o Francisco de Icaza.

Han paseado y serenado el espíritu; Pedro ha evocado a Machado, tan caro a los socialistas, y tras recorrer el Paseo de los Plátanos han recalado en la Fuente del Amor, rincón favorito del poeta y Guiomar. Pedro y Bego también están enamorados. El palacete, que acogió a otras joyas como Trujillo o Carlos Andrés Pérez, estará orgulloso de su último inquilino.

Mientras el doctor, huyendo de la realidad, se instruye leyendo 'El palacete de la Moncloa su pasado y su presente', de Joaquín Ezquerra del Bayo, la atractiva Bego, at the end of the day, inquilina, le cuida los pepinos a la dueña, pero su instinto le dice que it's over.

Por no soltar la mamandurria, son capaces de tragar cualquier cosa; la peor, la ponzoña de la incoherencia

Siempre escribo con diccionarios al lado, DRAE, María Moliner, Seco, Corripio.... Te ayudan a precisar. De buenas tragaderas hay varias acepciones, una, la facilidad de creer cualquier cosa, otra, más al caso, tolerar excesivamente cosas inconvenientes.

A un cínico y mentiroso compulsivo como Sánchez, la dosis de poción OTAN que Panorámix/Realidad le ha suministrado en cantidades que asombrarían al mismo Obelix, se la refanfinfla. Con sus tragaderas y si viene bien para sus fines, le da igual ricino que ambrosía.

¡Cómo envejecen las noticias! Después del «Agradecimiento, reconocimiento y respeto» a Oltra por el hermano del Juan Guerra valenciano y del abrazo de Mondragón de Sánchez –¿Mirará a los ojos a Pilar Ruiz, María del Mar Blanco, Pilar Iríbar, Rubén Múgica...?– con Bildu, ¿qué vamos a hacer con ellos?

Para sus socios, los antisistema, los abajofirmantes recalcitrantes, la turista Montero, el impresentable Santiago, el nutricionista Garzón, el brincador malgré lui Baldoví o el parapléjico ocasional Zapatero, esta sobredosis es tan humillante como para irse. Quia.

Han ingerido jalapa e ipecacuana con más sumisión que Sócrates su cicuta, pero ellos, tan ajenos a lo material, no morirán disertando sobre la inmortalidad del alma, al final solo entienden de renta vitalicia. ¡Les falta todo, menos jeta, pero qué instinto!

Cuando son los políticos, con los más mediocres al frente, los que se aseguran su futuro con nuestro dinero, pasa esto.

¿Tanto acíbar por una poltrona? Por no soltar la mamandurria, son capaces de tragar cualquier cosa; la peor, la ponzoña de la incoherencia, que les debería causar la muerte política, volverlos aborrecibles a sus votantes y, si les queda algo de dignidad y vergüenza, ser incapaces de mirarse al espejo.

Aquí no dimite ni el Tato.

Mea culpa, tampoco se lo ponemos difícil.