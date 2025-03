Traducción babélica

Comenta Compartir

Parece que Elizabeth Arden está vendiendo mucho después de saberse que el príncipe Harry se ponía crema de esa marca en su pene congelado tras ... haber estado en el Polo Norte. No veo en el libro que haga referencia a la 'eight hours', pero se da por hecho que esa es la que se puso. Le dijo al amigo que le aconsejó el remedio que cómo iba a ponerse ahí lo que su madre se ponía en los labios. «Me hice con un tubo y nada más abrirlo me teletransporté en el tiempo. Fue como si mi madre estuviera ahí mismo conmigo. Cogí un poquitín y lo apliqué… ahí abajo. Decir que fue raro creo que sería quedarse corto». ¿Y la gente que está agotando la crema dónde se la pone? Lo que me parece curioso es que él dice 'todger' (¿chorra?) y en español se ha traducido como 'verga'. Hay cinco traductores, supongo que la manera de que el libro estuviera listo en español a la vez que en el resto de idiomas. ¿Pero verga? ¿Un joven español diría verga? Quizá un mexicano.

