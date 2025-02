Trabajo, dimisiones y aleluyas

Mirando estos días la calle, uno tiene la impresión de que el mundo laboral está volviendo a ser el hervidero social de antaño. Trabajadores en huelga aquejados de sueldos paupérrimos y convenios laborales desastrosos. Contratados temporales a quienes la covid convirtió en mercancía de usar ... y tirar manifestándose por sus despidos inminentes. Empleados de banca protestando porque sus jefes, pobres, necesitan ir cerrando oficinas, especialmente las rurales. Agricultores tirando materias primas. Policías que entre semana cargan contra manifestantes manifestándose en domingo. Sindicatos saliendo del letargo y políticos soñando con sacar rédito de las miserias del trabajador. Vamos, que si el mismísimo Marx levantase la cabeza –Dios no lo permita– gritaría entusiasmado: «Veis como todo es lucha de clases».

Paradójicamente, tenemos empleos con escasez de mano de obra. Así, faltan albañiles y tampoco sobran camioneros porque los jóvenes para ser felices ya no quieren un camión, conscientes, quizás, de lo mal remunerado de un trabajo que tanto esfuerzo físico y familiar supone. Igual aplicándoles el «pay them more» (páguenles más), que susurraba Biden, la cosas mejorarían.

También del país de Biden va llegando a Europa una moda laboral: «la gran dimisión». Consiste en que millones de trabajadores estadounidenses dejan sus empleos voluntariamente, aun sin otro puesto fijo a la vista, porque, al parecer, tras la pandemia se han dado cuenta de que la vida son dos días y no podemos pasarnos uno en un trabajo alienante.

Con este mercado laboral tan crítico es difícil una cultura de la dimisión

Claro que, en EE UU, con una situación de casi pleno empleo, es más fácil decir «ahí te quedas» al jefe que en nuestro país donde, con un índice de paro de un 15%, no hay colchón que amortigüe la caída del que dimita.

España es, además, el país de la UE con mayor número de jóvenes desarrollando un trabajo para el que están sobrecualificados. Una de cada tres personas tiene una formación por encima de las necesidades del puesto que ocupa. Así, hay graduados en Relaciones Internacionales trabajando en chiringuitos playeros cuya mayor conexión con sus estudios es impedir conflictos con ingleses pasados de wiski o egresados en Periodismo que lo más cerca que están de un periódico es cuando distribuyen los panfletos del Lidl.

Con este mercado laboral tan crítico es difícil una cultura de la dimisión, a pesar de que cada día haya más trabajadores aquejados de «burnout» (agotamiento) laboral. Ni valor para hacer como aquel mendigo que, desistiendo de agacharse a recoger las monedas que un ricachón le iba tirando, alegó «en mi hambre mando yo».

Aunque siempre podemos convertirnos al MtoP, una religión surgida en Japón, ese país donde hacer huelga es trabajar más y tienen una palabra –«karoshi»– para la muerte por exceso de trabajo. ¿Su doctrina? Otorgar «razones religiosas» para evitar aquello que no te convenga. Que no te apetecen horas extras: «razones religiosas». Que el lunes te viene mal: «razones religiosas». Que le haces una pedorreta al jefe, no pasa nada: «Estaba rezando».