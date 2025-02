Trabajadores de la Junta

Comenta Compartir

Acabo de coger en internet un gráfico en el que se representan los ratios de «asalariados públicos» en las diferentes comunidades autónomas, y resulta que la región con ratio más alto es Extremadura, con 8,8% de la población. Parece un poco extraño que una ... comunidad como Extremadura, con un millón de habitantes, tenga que tener tantos funcionarios. La media nacional está en 6,9% y la comunidad con menos funcionarios es Cataluña, con 5,7%. Pero eso no es nada porque, según publicó HOY el jueves de la semana pasada, vamos a sacar 871 plazas de empleo público. Si a esto unimos otra noticia de HOY del día 19 de noviembre en la que se dice que los interinos con más de 5 años en la administración podrán ser funcionarios... Y uno se pregunta si no son ya demasiados «asalariados públicos». El que haya tantos «asalariados públicos» se me ocurre explicarlo por el hecho de que no hay muchas otras salidas para los extremeños, lo cual es una lástima.

La administración pública es la peor empresa española por la precariedad de sus trabajadores, lo cual es de vergüenza, pero así es. Hay listas y también 'tontas' con gente a la que se llama a trabajar por meses, semanas e incluso días. No quiero entrar en comparaciones con países de la UE y ratio de «empleados públicos» para no hacer el ridículo. Solo añadiré que es paradójico que una persona pueda ser interina durante años sin cuento y no morir en el intento. También me pregunto qué sentido tiene ser interino durante años, porque interinidad es lo que la palabra indica, un estado transitorio en un puesto de trabajo, que no puede prorrogarse eternamente como suele ocurrir. Además, la administración pública usa funcionarios y contratados laborales a su manera y antojo. Bueno, no quiero seguir porque me estoy empezando a cabrear con el tema, y es lo que me faltaba.

