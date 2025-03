Total autonomía El feminismo parece un carajal, pero las mujeres no somos una

Rosa Belmonte Lunes, 27 de noviembre 2023, 00:07 Comenta Compartir

No hace falta el 8-M para estar con bandos o bandas de mujeres. El 25-N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, hubo manifestación en Madrid con la nueva ministra de Igualdad (PSOE) y compañeros del Gobierno. Por la tarde, salían las políticas de Podemos. Montero, Belarra, Rosell, Isa Serra, 'Pam'. «Irene Montero, te quiere el mundo entero». 'Totus tuus', no te digo. Y todavía había otra facción con la ministra Sira Rego, que iba en la de Sumar, 200 metros detrás de la de Podemos. Mismo recorrido y la distancia ya expresada por Belarra («Trabajar con total autonomía»). Yolanda Díaz tiene la suerte de no poder ir nunca. Este año, enferma.

El pasado, en México. Y los 8-M es el cumpleaños de su hija. Pero animó a ir a la de Sumar. El feminismo parece un carajal, pero las mujeres no somos una. En cuanto a manifestarnos por separado, tanto los hombres como las mujeres se equivocan, la diferencia es que las mujeres somos conscientes.