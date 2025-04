¿Y las Torres Albarranas?

Comenta Compartir

Hace unos días, cuando trataba de incorporarme al bar Morales de Mérida para tomar unas copas con los amigos, me encontré casualmente con unos forasteros ... que miraban y miraban a las Torres Albarranas, sin saber de qué se trataba; al final me preguntaron y les estuve comentando con mucho detalle y buen agrado su fecha de construcción y procedencia histórica, y es que en Mérida no dejamos de pensar en la integración de las Torres Albarranas en el conjunto de nuestro Teatro María Luisa, que formaría y completaría uno de los mejores y actuales teatros de España.

Sabemos que el Ayuntamiento de Mérida tuvo la valentía de adquirir dos inmuebles situados uno en la calle Arzobispo Mausona, justo detrás del teatro, y el otro en Camilo José Cela, 9 para completar el edificio con dos entradas y salidas para el mismo; algo fascinante para dar el máximo realce a nuestro teatro. La compra de estos inmuebles ha supuesto lógicamente aumentar el espacio en superficie de todo el teatro y hacerlo más viable para el público, sobre todo si tenemos en cuenta que con este proyecto y el espacio exterior que ya disfruta, evidenciará la importancia de la nueva plaza que se va a crear, dando salida a los espectadores por cuatro calles distintas, es decir algo sugestivo en estos tiempos y justamente en Mérida. Solo nos quedan dos cosas por decir, en primer lugar mi felicitación a nuestro Ayuntamiento por la inversión tan importante en esta obra y en segundo lugar pedirle a nuestro alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que agilice un poco este asunto para que los emeritenses podamos disfrutar de nuestro teatro, con las Torres Albarranas incorporadas, para ser la envidia de todos aquellos que ni siquiera se lo imaginan.

