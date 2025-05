Es torera y se llama Cayetana

Quinientas palabras dan para lo que dan. El domingo pasado, la Ayuso se comió prácticamente toda mi columna y Cayetana Álvarez de Toledo apenas consiguió ... meter baza en el párrafo final, justo antes del «se acabó». Y uno se queda engarabitado, con la destemplada sensación de un 'coitus interruptus'; dicho sea, con todos los respetos que tan alta dama-dama merece. Y aún más cuando, en los días siguientes, las furias peperas se desataron exigiendo su dimisión inmediata, escandalizadas ante las afirmaciones vertidas por su exportavoz, al dudar de la corrección democrática de los partidos y atreverse a exigir respeto a la libertad de pensamiento de los parlamentarios. «Un partido no es una secta», se atrevió a señalar en el colmo de su vesania. Dicen, quienes lo saben, que un murciano llamado Meadoro, en lugar de lanzar donosamente los huesos de aceituna aún más allá, se los tragó de un golpe y a punto estuvo la criatura de perecer.

Quizá nuestra zamarreada Constitución dice demasiadas cosas, por ejemplo, que los partidos han de ser democráticos y aún, en el colmo de su delicuescencia, que los diputados y senadores no pueden estar sometidos a mandato imperativo alguno. Pero, es verdad revelada que no hay ni un solo partido que cumpla las exigencias de la democracia e incluso, al socaire de las dichosas primarias, algunos ya han conseguido rizar el rizo para divinizar al líder –'ave Caesar'– y es, al menos, paradójico afirmar que sus señorías no tienen mandato imperativo alguno, en un parlamento en el que a la hora de votar han de mirar a su jefe de filas y fijarse muy bien en si ha sacado –en vergonzante peineta parlamentaria– un dedito, o dos o tres (si, no, abstención) antes de emitir su disputado voto en la línea marcada.

Un buen amigo telepático me guasapea el libro de Doña Cayetana 'Políticamente indeseable', que ha hecho reventar las costuras populares. No me resisto a reseñar sus primeras líneas: «Escribo desde el socavón. Sin amargura ni desaliento, incluso con esperanzas. Cualquier cosa menos dar la razón a los profetas del fracaso español. De un lado las 'tricoteuses'; del otro, las plañideras». Buen principio marquesa. Creo que ahora lograré comprender el griterío de sus señorías culi-votantes: «No hay derecho a tanta deslealtad», «que se vaya del partido», pero Doña Cayetana que nones, que no se marcha a ninguna parte y que va siendo hora de que Casado deje de marear la perdiz y se ponga las pilas.

No hay, ni habrá, ningún partido que la quiera en sus filas. Tan brillante. Tan libre. Tan segura. Tan valiente. Tan políticamente indeseable

Brinde al respetable, Cayetana, a ver si acaso el flamear de pañuelos obliga a la presidencia a recular, porque no hay, ni habrá, ningún partido que la quiera en sus filas. Tan brillante. Tan doctora en Oxford. Tan libre. Tan segura. Tan valiente. Tan políticamente indeseable. 'Vade retro'. Pero la plaza es un clamor; los tendidos se visten de blanco, como las madres de mayo; las gargantas se cuartean gritando: ¡torera! ¡torera!... Y al fin saldremos de la plaza toreando libertad. Es torera. Y lo sería aunque no se llamara Cayetana.