Comenta Compartir

Aunque no lo sabes; es más, estás convencido de que eres un tío listo porque ojeas un periódico afín y escuchas esa emisora de radio ... que te da la razón y expresa tus ideas como ni tú mismo sabrías hacerlo. Sin dudas, sin fisuras, sin relativismo campoamorino. Eres tonto gracias a la posverdad, que se ha inventado para enajenar tu raciocinio, igual que la vieja propaganda, pero con la refinada habilidad de hacerte creer que esas ideas tan elaboradas salen de ti. Porque, como dice el fascista ruso e ideólogo de la guerra contra Ucrania Dugin, «La verdad es una cuestión de creencia, los hechos no existen». De esa misma fábrica de posmentira salen el lenguaje sofisticado que usas para parecer más «cool» y la censura contra el pezón femenino de las redes sociales. Incluso el programa de inteligencia artificial que ha escrito automáticamente este texto, so tonto, que eres muy tonto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY