¿Y de lo mío, qué?

Hay venenos que no matan de inmediato. Se disuelven en la rutina, se diluyen en lo cotidiano, se camuflan de costumbre. Nos los bebemos a ... sorbos pequeños, casi sin darnos cuenta, mientras aprendemos a justificar lo injustificable.

El clientelismo, en España, no es ya una anomalía del sistema; es, tristemente, uno de sus pilares silenciosos. Y si dañino es el de lo grandes titulares, es mucho más peligroso el que se teje en lo menudo. Ese que se ha hecho tan parte de nuestra piel que lo asumimos, lo entendemos, incluso lo defendemos porque nos roza o, simplemente, porque quedarte fuera te hace jugar en tremenda desventaja o asegura la derrota. Así que mejor normalizar el «algo tenía que tocarle, que tocarme ya». Y, si me apuras, asignarle hasta categoría moral, quedando bendecida una práctica profundamente injusta, antidemocrática y corrosiva.

Integrada queda, pues, la política vuelta transacción, el voto transformado en mercancía, el ciudadano degradado a vasallo. No es la corrupción burda del soborno ni la obscenidad del robo público. Es más sutil, más perversa, más íntima: un intercambio de lealtades y promesas. Cada favor concedido –un puesto, una ayuda, una omisión– es una cuerda atada al cuello. Nada es gratuito. Cada necesidad, una oportunidad de dominio.

Hay quien cree que el clientelismo es un vestigio del pasado, una enfermedad de provincias y provincianos. Craso error. El clientelismo revive con cada deshonesto con poder y cada honesto silenciado, aquí y ahora, cambiado de piel tantas veces como cambie el juego democrático. Solo hay que mirar instituciones, mirar a los 'poderosos'. Mirar al lado, mirarnos despacio y apreciar cómo se organizan, cómo se mantienen, cuáles son las relaciones que le unen, cuáles los apellidos, cuáles las historias de trastiendas, quiénes obtienen los puestos, los escaños, quiénes suben, quiénes lo tienen más fácil, quién se volvió inteligente de un plumazo.

Poco importa ya que a cada favor concedido arbitrariamente corresponda un derecho negado. El clientelismo es eficaz, porque seduce, porque el beneficio personal genera fidelidades más fuertes que las ideológicas. Es una economía del poder: quien lo practica invierte y espera réditos. No se hace política, no se busca convencer, se busca hacer depender.

Y, si bien es cierto, como dirían sus 'justificadores', que no todo clientelismo es delito; no es menos cierto que eso no lo hace moralmente aceptable. Hemos reducido nuestra brújula ética a lo que dice el Código Penal. Si no hay condena, entonces no hay problema. Y con esa lógica hemos legitimado una red invisible pero poderosa que pervierte el sistema desde dentro y desde fuera.

Me pregunto si habrá solución. Y mi carácter luchador me lleva a pensar que sí, aunque sea tan solo por un tiempo. Quizás el momento es este, en el que el lodo se evidencia y extiende. Pero requiere coraje, mucho. Y compromiso. Y una ciudadanía que entienda que la democracia no se agota en votar cada cuatro años. Que exija procesos y representaciones transparentes, que fiscalice y no olvide que las responsabilidades se asumen con dimisiones y con compensaciones por los daños. Requiere el despertar de una sociedad domesticada.