La violencia es violencia y punto

Comenta Compartir

La violencia de género es un constructo usado para fracturar la sociedad. La ley vulnera la presunción de inocencia. La policía detiene porque la ley ... les obliga. ¡Una noche en el calabozo porque cualquier loca mentirosa ponga una denuncia! Los jóvenes de hoy en día están vendidos: en cuanto una 'guarra' quiera decir que abusaron de ella, o la violaron, les han arruinado la vida. Te etiquetan de maltratador y te quitan a tus hijos, ¡ni que los fueses a matar! En casa, las que mandan son ellas. Los hombres no se atreven a nada, ni a piropear. En junio de 2025, dos jóvenes de 23 años fueron detenidos en La Rioja y Soria por grabar sin consentimiento y difundir, a través de chats, imágenes íntimas de al menos 50 mujeres que conocían: compañeras de piso, vecinas, parejas... El caso Pelicot no es tan ajeno. En 2024, en nuestro país, hubo 34.684 mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares. Solo en Extremadura, VioGén registró en julio 2.914 casos de víctimas, 19 de 'alto riesgo'. El pasado 14 de octubre, una mujer era asesinada en La Codosera por su pareja; tenía 46 años. La víctima del día 20, solo 21. Van 1.327 desde que se contabilizan. Negar que se mata a las mujeres, que se las agrede, que se las viola, que se ejerce violencia sobre ellas en una búsqueda de control, de sometimiento o de anulación total o parcial, nos hace a las mujeres más vulnerables; a la sociedad, indecente. Cada cifra es una vida, cada número una alerta que debería sacudirnos. Y, sin embargo, la lucha por visibilizar y combatir esta violencia está en riesgo. La negación parece crecer, o al menos hace bastante ruido, al ritmo de una juventud que se educa en TikTok y emborrona memoria; una juventud que se debate entre seguir las pautas de falsa liberación de OnlyFans, del porno, etc., o la vuelta a feminidades y masculinidades con marcados roles que romantizan las diferencias como formas de vínculos perfectos –eso sí, centradas en la 'mujer cuidadora y perfecta', véase el 'tradwife'–, y hasta en la vuelta a la pureza femenina porque, al parecer, las relaciones sexuales hacen a las mujeres estercoleros de muestras genéticas, véase el 'bodycount'.

Pero mientras tanto, las redes también sorprenden con retos como «el aún así me quedé», que lleva a miles de mujeres a compartir cómo sufrieron violencia machista, traspasando, de manera consciente o inconsciente, las líneas rojas que marcan la entrada. Y sorprenden, o no tanto, los incontables testimonios en muros que garantizan el anonimato, sobre la violencia oculta, diaria, cotidiana, en mujeres y niñas que se sigue viviendo con apariencia de buena ciudadanía, disfrazando miedos, vergüenzas, culpa, dolor, infiernos. La ofensiva contra la 'violencia de género' no es ingenua. Su objetivo es desarmar la respuesta social, porque cuando se elimina la causa, se diluye la solución. No perdamos de vista que si no hay víctimas, no hay agresores. Todo se vuelve un accidente, una mala suerte. Negar la causa es abrir la puerta; profundizar en la mirada, rearmar la lucha. Por tantas vidas, ¡profundicemos!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY