HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuando el silencio se hace palabra

La violencia es violencia y punto

Toni Barquero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La violencia de género es un constructo usado para fracturar la sociedad. La ley vulnera la presunción de inocencia. La policía detiene porque la ley ... les obliga. ¡Una noche en el calabozo porque cualquier loca mentirosa ponga una denuncia! Los jóvenes de hoy en día están vendidos: en cuanto una 'guarra' quiera decir que abusaron de ella, o la violaron, les han arruinado la vida. Te etiquetan de maltratador y te quitan a tus hijos, ¡ni que los fueses a matar! En casa, las que mandan son ellas. Los hombres no se atreven a nada, ni a piropear. En junio de 2025, dos jóvenes de 23 años fueron detenidos en La Rioja y Soria por grabar sin consentimiento y difundir, a través de chats, imágenes íntimas de al menos 50 mujeres que conocían: compañeras de piso, vecinas, parejas... El caso Pelicot no es tan ajeno. En 2024, en nuestro país, hubo 34.684 mujeres víctimas de violencia de género con órdenes de protección o medidas cautelares. Solo en Extremadura, VioGén registró en julio 2.914 casos de víctimas, 19 de 'alto riesgo'. El pasado 14 de octubre, una mujer era asesinada en La Codosera por su pareja; tenía 46 años. La víctima del día 20, solo 21. Van 1.327 desde que se contabilizan. Negar que se mata a las mujeres, que se las agrede, que se las viola, que se ejerce violencia sobre ellas en una búsqueda de control, de sometimiento o de anulación total o parcial, nos hace a las mujeres más vulnerables; a la sociedad, indecente. Cada cifra es una vida, cada número una alerta que debería sacudirnos. Y, sin embargo, la lucha por visibilizar y combatir esta violencia está en riesgo. La negación parece crecer, o al menos hace bastante ruido, al ritmo de una juventud que se educa en TikTok y emborrona memoria; una juventud que se debate entre seguir las pautas de falsa liberación de OnlyFans, del porno, etc., o la vuelta a feminidades y masculinidades con marcados roles que romantizan las diferencias como formas de vínculos perfectos –eso sí, centradas en la 'mujer cuidadora y perfecta', véase el 'tradwife'–, y hasta en la vuelta a la pureza femenina porque, al parecer, las relaciones sexuales hacen a las mujeres estercoleros de muestras genéticas, véase el 'bodycount'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La violencia es violencia y punto

La violencia es violencia y punto