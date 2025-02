La trata: rehusando la mirada

Hay más personas atrapadas en la esclavitud en la actualidad que en cualquier otra época». The sound of freedom.

Hablar de trata suena a lejos, ... muy lejos. Suena a otros países, a otros lugares donde los Derechos Humanos ni siquiera son «papel mojado». Hablar de trata suena a encerrar a personas en lugares recónditos donde ni la protección ni la justicia tienen paso. Hablar de trata suena feo, muy feo, tanto como para que se pase por ella de puntillas, como para que se mire hacia otro lado porque, al fin y al cabo, ¡pobres aquellos «con lo suyo»! que aquí, tenemos lo nuestro.

Pues no, la trata convive agazapada entre nosotros. En España, según el Global Slavery Index, hay más de 105.000 personas víctimas de trata. En el mundo más de 50 millones, según las estimaciones de la ONU, y de ellas, 14 millones son niños. Estas cifras deberían ponernos, poner al mundo, en «pie de lucha». Pero el horror de la trata se desarrolla en las sombras, en demasiadas ocasiones camuflado en nuestra cotidianidad y, mientras continuamos con nuestras vidas, se arraiga en la oscuridad aprovechando nuestra ceguera colectiva.

Si nos paramos, si nuestra mirada se vuelve ávida, indagadora, no faltará ante ella el horror de las vidas de quienes, sometidos por otros para quienes la vida ajena no vale nada, han dejado toda esperanza en el camino y solo sobreviven curtiéndose en sus propios personajes.

Personas engañadas, coaccionadas, intimidadas, raptadas o «voluntariamente» trasladadas a países en los que la esperanza de una vida mejor se transforma en una lucha de supervivencia diaria gobernada por el miedo y la constante amenaza de violencia contra ellas o sus familiares. La explotación a la que se ven sometidas (sexual, trabajos o servicios forzados, mendicidad, extracción de órganos, etc.) les ha robado no solo la dignidad, sino la propia vida.

España ha sido tradicionalmente lugar de tránsito para víctimas y, cómo no, también de destino. Así, la trata se ha convertido en una de las actividades criminales más rentables, especialmente por sus vinculaciones con la explotación sexual.

Trata y prostitución van de la mano. Esos prostíbulos, en los que los cuerpos se ofrecen como carne en un oscuro mercado de ilegítimos deseos, son cobijo de tratantes y zulos de rehenes.

Entre los años 2017 y 2021, las FFCCSE identificaron 1.438 personas víctimas de trata, entre ellas se encontraban 64 menores. A estas cifras hay que añadir 4.420 por explotación sexual y laboral, incluyendo a 36 menores.

Aunque en menor porcentaje, nuestro país no es ajeno a la trata laboral, que se da en sectores como agricultura, construcción, hostelería y trabajo doméstico.

Pero ningún aspecto de la trata de personas es más desgarrador que la explotación de menores. Los niños son arrancados de su más temprana infancia para ser prostituidos, abusados, quedando con ellos destrozado su presente y su futuro. Normalmente, para satisfacer la repugnante demanda de repugnantes pederastas. Estas son las historias más dolorosas y difíciles de escuchar, pero son también las que más necesitan ser contadas.

Nos hace falta tomar conciencia de que no solo no usar el cuerpo de los demás no exonera de responsabilidad en la trata. La información, sensibilización, reivindicación, denuncia de medios, hechos y personas está en nuestras manos, porque mirar a otro lado nos acerca a ella.