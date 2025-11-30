Prepárense: llega diciembre

Diciembre nos coloca frente a espejos extraños. Nos invita a sonreír, a brindar, a reunirnos, y nos recuerda que la vida laboral y social tiene ... un calendario que rara vez coincide con nuestro propio ritmo. Las comidas y cenas de empresa, los encuentros con grupos de amigos que hace tiempo no vemos, se presentan como rituales imprescindibles y, sin embargo, a veces nos dejan con la sensación de haber asistido a un teatro de volátil argumento.

Y es que diciembre tiene un don perverso: consigue que gente que no se soporta se abrace, que quienes llevan meses ignorándose en el grupo de WhatsApp brinden como si compartieran una epopeya, y que el 'descompañerismo' laboral se camufle a golpe de vino y croqueta. Lo de menos: la autenticidad de los sentimientos.

La tradición exige presencia. Faltar suena a desinterés, apatía o incluso traición a la especie. Así que comer, beber, sonreír y reír bromas, aunque la gracia se encuentre en la retaguardia, es casi un mandato divino, pese a lo que pese y pese a que deje el bolsillo más que tiritando.

El calendario emocional y financiero de la supervivencia social tiene demasiada condensación en diciembre; tanta que enero acecha cuan Everest. Y, si piensan que exagero, cuenta la Confederación Española de Hostelería que el menú navideño mínimo ronda los 50-60 euros y la plataforma de reservas TheFork (la más utilizada) señala que el 78% de los españoles saldrá a cenar tres veces en el señalado mes. ¡Echen cuentas!

¿Dónde fueron aquellas comidas navideñas que la empresa costeaba, presuntamente cargadas de gratitud y cohesión? Hoy, la escena cambia y tiene más de inversión que de premio. Entre estrategias y presencias protocolarias, queda poco espacio para aquellos que navegan entre la ingenuidad, el canto al compañerismo y los deseos de fiesta.

Diciembre es también un examen silencioso de reputación: ser la compañera alegre, el amigo o empleado dispuesto, quien nunca se queja ni falta o el imprescindible. Roles de la cultura del rendimiento, trasladados al ámbito emocional. Y así, fingir que todo está bien se ha convertido en una forma de supervivencia y competencia social.

Pero no crean que reniego de los encuentros. Las reuniones, los brindis y la conversación compartida tienen para mí un gran valor, aunque, evidentemente, no se encuentra ni en la fecha ni en la espectacularidad del evento. La importancia está en la compañía genuina, en las miradas que escuchan, en los silencios compartidos, en la complicidad que no necesita un menú cerrado ni un brindis escenificado. La amistad verdadera, el cuidado mutuo y la buena relación laboral se construyen y celebran durante todo el año, en la cotidianeidad y en cualquier momento.

Lo absurdo surge cuando la apariencia eclipsa la esencia. Cuando los excesos económicos y sociales se convierten en un estándar esperado y la necesidad de demostrar alegría o integración pesa más que el disfrute real, en las emociones y en la cartera. La verdad indiscutible es que los encuentros auténticos requieren ganas y no agendas.