Las pocas luces

Cuando la vulnerabilidad llama a la puerta, lo primero que hacen los responsables del orden social es esconderla bajo la alfombra, a ser posible la ... ajena.

Una, y otra, y otra vez, resulta que el bien social depende de que no cunda demasiado el pánico o de que el pánico esté bien dirigido, porque lo de estar informados y prevenidos parece ser que está reservado a sociedades más avanzadas, que no debe ser el caso. Y para que el pánico no cunda, mejor siempre que la peor de las opciones no sea la causa. Así pues, si no fue un ciberataque, pues «ni tan mal». Si te dicen que España puede colapsar como si fuera una república bananera y luego solo se va la luz unas horas, respiras aliviado. Aplaudes incluso. El miedo crea la ilusión de control cuando se disuelve.

Y hablando de miedos, aquí los miedos abundan, desde el miedo a que se me caliente la cerveza y, «así arda el planeta yo de esta terraza no me muevo»; al del arrepentido, por no hacer caso a la Von Der Leyen, que corre a por el kit de supervivencia al chino de la esquina, al que menos mal que la puerta electrónica se le ha quedado abierta y, con buen criterio mercantil, aprovecha ventas mientras cuida el negocio, que nunca se sabe…

Pues bien, a las puertas de la semana del 'Gran apagón' yo sigo con bastantes pocas luces sobre el 'evento'. Ráfagas por doquier que me tienen tremendamente deslumbrada y buscando dar luz a todo esto, no sé si preguntar y preguntarme por qué no se han establecido protocolos de combinación de energías que garanticen una compensación entre la producción y la demanda eléctrica, si los riesgos de desestabilización del sistema energético eran conocidos; o bien, reflexionar sobre si en el balanceo entre la destrucción de empleo, que da de comer a muchos, con el cierre de centrales nucleares y el obsequio de peligrosos residuos radiactivos a nuestras generaciones venideras, debe pesar más el «pan para hoy» que un posible Chernóbil mañana; o temer que la falta de sistemas de almacenamiento y estabilizadores para las renovables haya hecho aguas en nuestro sueño de independencia y soberanía energética; plantearme si aquellos que no nos pueden contar sus horas del apagón cuentan como daños colaterales asumibles o tienen nombres, apellidos, tiempos no vividos y duelos; si el civismo y la solidaridad han sido luz de nuevo; o si mejor cerrar los ojos y pensar poco porque hay demasiados plomos fundidos.

De todo esto, que puede ser tan preocupante como profundas sean nuestras reflexiones, lo que es incuestionable es que este es un aviso a navegantes. Un aviso a la fragilidad y un aviso al despertar. No se trata solo de una cuestión de infraestructuras, sino de un cuestionamiento más profundo sobre la forma en que nos organizamos y nos protegemos frente a lo desconocido, sobre la fiabilidad de la información, sobre el derecho a conocer las debilidades, las fortalezas, los juegos de poder...Un gobierno y una sociedad que no están preparados para mantener su sistema deben cuestionarse el mismo.

Pero, si algo bueno se puede sacar de todo esto, son, a mi parecer, dos cosas: una, la obligación de todos de responder al aviso; y dos, el reconsiderar nuestro papel frente a quienes carecen de lo que para nosotros resulta esencial. ¡Hágase la luz y aprendamos a mirar entre las sombras!