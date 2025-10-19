El peso de la vida

A mí también me tocó tomar la decisión. Un diagnóstico y ese tiempo horrible de incertidumbre en el que, pese a todo, yo permanecía en ... la superficie de un foso que, para muchas otras mujeres, se vuelve insondable.

A fuego están grabados en mí un cúmulo de emociones, dudas, sentimientos de incapacidad, miedos, culpas de presente y de futuro… Dos largas semanas que me acercaron, quizás apenas algo, al sentir de muchas mujeres. En mí pudo la convicción, no moral sino íntima, de no poder decidir sobre otra vida. Pero aprendí, a nunca más, si alguna vez lo hice, hablar por nadie, hablar con ligereza del aborto.

Dar peso a la vida no significa imponerla. El aborto, entendido desde lo humano, no es negación de la vida, sino una conversación difícil con ella. En esa conversación se mide nuestra madurez como sociedad: la capacidad de sostener la complejidad sin caer en el dogma, de ofrecer cuidado sin imponer culpa, de reconocer que la libertad, cuando se ejerce con conciencia, también puede ser una forma de respeto hacia la vida misma.

Para muchas personas la noticia de un embarazo es luz que tiembla entre la esperanza y el vértigo. Para otras es una tormenta: miedo por el presente, por el cuerpo, por la economía, por las relaciones. En esa heterogeneidad se anidan la culpa, el alivio, la tristeza, la resolución… sentimientos que no obedecen a ideologías sino a trayectorias de vida. Quien decide abortar puede hacerlo con dolor, o con paz, o con ambas cosas a la vez; quien decide continuar también puede hacerlo con incertidumbre o con una certeza serena. Reducir esa variedad a una dicotomía es negarse a mirar la complejidad de lo humano.

El debate sobre el aborto no se gana con ataques ni con dogmas. Se construye en la madurez de una sociedad capaz de reconocer la complejidad de decidir. La vida no se defiende desde el castigo, sino desde el cuidado y la justicia. Y eso es lo que me preocupa.

Me preocupa el cuidado. Y me preocupa su ausencia. Echo de menos aquellas campañas de prevención de mi adolescencia, y me pregunto cuántos, de esos más de cien mil abortos anuales podrían haberse evitado con información, acompañamiento y recursos accesibles. Porque no solo se trata de decidir, sino de garantizar las condiciones para que decidir no sea una emergencia, sino una elección consciente.

Me preocupa sentar a los objetores en un banquillo. La objeción es una expresión de convicción íntima que debe ser totalmente respetada. Inquieta vincular la objeción sanitaria con el derecho a servicios sanitarios públicos, cuando en realidad no hay contradicción entre ellas. Al contrario, ambas se garantizan mediante el establecimiento de registros, redistribución de personal, formación específica y protocolos claros.

El aborto exige una brújula humana: prestar oído al que duda, proteger al que decide, garantizar la atención y respetar la conciencia sin permitir que una convicción transforme el acceso en privilegio. Hablar del aborto desde la diversidad de sentimientos y la responsabilidad pública es, al final, la apuesta democrática.