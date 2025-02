Personajillos

La hipocresía es el peor de todos los vicios, ya que no solo disfraza la verdad, sino que, cuando se revela, aniquila la confianza en la humanidad» Hannah Arendt

En el escenario de lo público, toda figura tiende a ser, en alguna medida, un personaje, ... una construcción que sobrevive a base de símbolos, gestos y palabras elegidas. Lo que diferencia a una persona de un personaje es el propósito: mientras que la persona vive y actúa por convicción, el personaje tiene como fin ocupar un lugar estratégico en la mente de los demás. Y si bien no hay nada de nuevo en este planteamiento, en la esfera política del presente, la línea entre ambos parece más tenue que nunca.

Evidente es que este, «nuestro mundo en nuestro tiempo», más informado (se supone), más culto y más crítico, está plagado de personajes que campean a sus anchas, más o menos camuflados, pero demasiado aceptados. Con pies de barro, pero mostrando robustez y seguridad sobre una narrativa cuidadosamente elaborada, diseñada para resonar con las aspiraciones y expectativas de la audiencia, y sobre todo para manipular emociones, para tergiversar discursos, y para apropiarse de ideales, como si se tratara de un patrimonio exclusivo que debe proteger de intrusos que salten sus vallas

Y como no hay personaje sin «buena obra», he aquí que, en este mundo de cuadrículas, de lucha de poderes, que no de servicio social, el feminismo se presenta como la gran oportunidad. Y lo que debería ser un compromiso sincero con los derechos y libertades de la mitad de la población, se transforma en un catálogo de consignas vacías con la pretensión de movilizar a las mujeres y a las generaciones más jóvenes para rédito político. Al fin y al cabo, el fin, el porcentaje de votos, no es «moco de pavo» y la recompensa, ese «poder» que engulle, tampoco.

Lo que fue y sigue siendo un movimiento de emancipación profunda, corre el riesgo de verse totalmente instrumentalizado y reducido a un mero recurso electoral, un señuelo con el cual cautivar votantes y ganar simpatías.

Este uso estratégico del feminismo tiene graves consecuencias porque afecta a la legitimidad de la causa, desmotiva a quienes buscan justicia y, paradójicamente, perpetua algunas de las mismas desigualdades que pretende combatir. Es el mismo machismo de siempre, pero recubierto de una nueva retórica.

Parece ser, según cuentan los mayores, que yo no lo ví, que más tarde o temprano las grietas en el barro siempre aparecen. Pero preocupante es que no sea «más temprano», porque cuanto más aguanten las grietas camufladas más difícil será la quiebra y más duras y profundas sus consecuencias.

Peligroso es el impacto en la credibilidad del movimiento. El desencanto gana terreno y la confianza se erosiona. La sociedad comienza a cuestionarse hasta qué punto el feminismo representa realmente una lucha sincera y hasta dónde se ha convertido en una herramienta de conveniencia. Las mujeres continúan soportando el lastre de la desacreditación; y la impotencia y miedo siguen siendo enormes armas en manos de quienes controlan la narrativa.

El desafío que enfrentamos es complejo. La verdadera transformación no puede permitirse ser una ilusión apresurada en manos que instrumentalicen. No se trata de renunciar a la urgencia, sino de que el feminismo avance libre, con la fuerza de «lo justo».