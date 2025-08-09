Pelea de gatas

Las cabezas, hombros y pelvis quieren perrear toda la noche con 'Las Babys'. Luces estroboscópicas recorren el estadio como látigos de neón. Se gritan nombres ... como si fueran eslóganes de guerra. 9 millones de público –en las gradas y en Twitch– ruge. Primer plano de los guantes, las pupilas fijas, la mandíbula tensa. Al otro lado, su rival —también mujer, influencer y decorada para la ocasión— atraviesa la pasarela entre vítores o abucheos, memes anticipados y una escenografía que, para deleite de Ibai Llanos, ya no tiene nada que envidiar al faro de su Super Bowl. No puedo evitar preocuparme, y mucho, cuando tomo conciencia de que, tras la intencionada calificación del evento, hay quienes realmente consideran 'La velada' el evento cultural del año; y hay quien encuentra razones para ello, no por interés, sino por convinción. El «al pueblo, pan y circo» es tan incombustible como la estupidez humana.

Suelo discrepar a menudo con reflexiones y planteamientos de Pérez Reverte, sin cuestionar su talento literario, que admiro, y sus conocimientos y capacidad intelectual que en no pocas ocasiones me hacen escucharlo o leerlo, porque de acuerdo o no, me incentivan intelectualmente. Pues bien, hace unas semanas, en uno de sus artículos, denunciaba que las editoriales han dejado de apostar por la buena literatura para convertir a cualquier personaje popular en autor, con ayuda de algún 'negro literario' bien engrasado. Lo importante ya no es lo que se dice, ni cómo se escribe, sino quién lo firma, o mejor dicho, quién lo promociona. Cambien editoriales por promotores, libros por combates, y tendrán exactamente lo que ocurre en 'La velada'. El boxeo aquí es secundario, accesorio, incluso irrelevante. Lo esencial es quién se sube al ring, cuánto pesa su número de seguidores, cuánta controversia genera su nombre. El deporte se convierte en excusa, y el personaje, en producto. Pero, si el deporte no importa ¿pudiera ser que lo realmente importante sea dirimir a golpes, con violencia desnaturalizada, que se consume con música y buena copa, inducidas luchas que resuelven con buenos ganchos? En 'La velada', ganar es convertirse en un personaje dominante dentro de una narrativa colectiva que lo que premia es lo viral. El verdadero logro es el impacto simbólico. La relevancia de la pelea femenina no era una novedad. El feminismo, parece ser, buscaba lograr a puños lo que no pudo resolver en siglos de pacífica lucha. Burdamente reducido a dos aparentes antagónicos modelos, llevaban al ring la luz feminista de la humanidad. La audiencia que se frota las manos viendo «una buena pelea de gatas» no está celebrando una revolución: desempolva el viejo patriarcado. Socialmente, el fenómeno es espejo y reflejo. Atrapados en una cultura donde ya no basta con ser opinante, hay que ser oponente. No basta con argumentar, hay que noquear. Y políticamente, ese imaginario viral alimenta discursos: la visceralidad triunfa sobre el razonamiento. Lo ocurrido en 'La velada' dice mucho: nos preparamos para aniquilar antes que para demostrar. El debate y el consenso encerrados en jaula de ocho ángulos. Y mientras, el mundo sigue latiendo en sus zonas más oscuras con la misma validez de argumentos. Gaza se muere de hambre, lentamente, deliberadamente, arrasados por la maquinaria de un Estado impune. A un clic o a millones de ellos, la humanidad sigue fracasando en directo.