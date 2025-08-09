HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
Cuando el silencio de hace palabra

Pelea de gatas

Toni Barquero

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:10

Las cabezas, hombros y pelvis quieren perrear toda la noche con 'Las Babys'. Luces estroboscópicas recorren el estadio como látigos de neón. Se gritan nombres ... como si fueran eslóganes de guerra. 9 millones de público –en las gradas y en Twitch– ruge. Primer plano de los guantes, las pupilas fijas, la mandíbula tensa. Al otro lado, su rival —también mujer, influencer y decorada para la ocasión— atraviesa la pasarela entre vítores o abucheos, memes anticipados y una escenografía que, para deleite de Ibai Llanos, ya no tiene nada que envidiar al faro de su Super Bowl. No puedo evitar preocuparme, y mucho, cuando tomo conciencia de que, tras la intencionada calificación del evento, hay quienes realmente consideran 'La velada' el evento cultural del año; y hay quien encuentra razones para ello, no por interés, sino por convinción. El «al pueblo, pan y circo» es tan incombustible como la estupidez humana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  9. 9 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte
  10. 10

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pelea de gatas