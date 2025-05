La normalización de la violencia

«El ser humano puede acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a la miseria más profunda y a la crueldad más indescriptible, si lo hace poco ... a poco, día a día, hasta que se convierte en la norma».

'El hombre en busca de sentido'. Viktor Frankl

La violencia, en todas sus formas, se ha convertido en parte del paisaje cotidiano. La vemos, la escuchamos, leemos sobre ella, y con cada nueva noticia, cada nuevo suceso, parece que nuestra capacidad de asombro y reacción se diluye un poco más. La violencia no exige ya atención urgente, ha sido aceptada y normalizada como parte inevitable de nuestra realidad. La violencia nos engulle.

La brutalidad del asesinato de Samuel Luiz, a manos de un grupo al que el dolor, los gritos que claman misericordia, la sangre o el pánico ajeno, lejos de servir de llamada a la cordura, aviva la escalada de agresividad hasta acabar con la vida de una persona al grito de «maricón», es una muestra terrible del estado de nuestra de sociedad. No, no es un caso aislado, extremo, pero uno más de todos los que son o puedan ser, porque el germen, ese que se expande entre bromas, entre supuestos comentarios sin intención dañina, entre exclusiones, entre camuflados sometimientos, ese, ese está demasiado extendido.

Hombres de bien, empresarios renombrados, abogados adalides de la justicia, comprando «mercancía humana», violando niñas, cosificando, humillando, lisiando y amputando vidas, destinando vidas a no vivir, sin vuelta atrás. La trama de explotación sexual infantil en Murcia visibiliza una punta de iceberg. No, tampoco es un caso aislado, revela la normalización del abuso de poder sobre los cuerpos y vidas de las mujeres, de las niñas. Las menores no han sido solo víctimas de individuos sin escrúpulos, sino también de un sistema patriarcal que cosifica, que desprotege y legitima el uso de sus cuerpos como mercancía sexual, extendiendo sus tentáculos hasta un sistema judicial que pierde la oportunidad de hacer justicia.

Estos dos casos, que pueden parecer separados, beben de un mismo ideario machista y homófobo que sigue campeando a sus anchas en nuestra sociedad. Una ideario que no solo permite, sino que legitima la agresión, la violencia y la explotación de aquellos considerados inferiores, diferentes. Dos casos que ocupan portadas a raudales esta semana, pero que morirán en el olvido sin que la mella sea lo suficientemente profunda como para que asumamos la responsabilidad de la aceptación del «volverá a pasar».

Es evidente que arrastramos una cultura que no se entiende bien con la diversidad y que viene considerando hasta legítimo ejercer poder a través de la violencia. Observamos, generalmente con perecedera alarma y contenido escándalo, pero casi siempre con la impasibilidad del «mientras no sea a mí ni a los míos, esto me toca menos», el desprecio hacia aquellos que no se ajustan a los tradicionales cánones que determinan a quién amar o cómo sentirse; hacia aquellos vulnerables por su condición social, por su economía; por su procedencia; por su género; por su orientación sexual… Una cultura que, lejos de agonizar, resurge con fuerza en una sociedad en la que el individualismo pendula entre una peligrosa apatía y una errónea identificación de culpables y culpas.

No deberíamos olvidar que nos va la vida en ello, la de los otros y la propia, y que condenar la violencia una vez consumada no es nada si no combatimos el ambiente que la nutre.