Mentes artificiales, corazones ausentes

Cada vez que creamos algo nuevo, desatamos fuerzas que no podemos controlar por completo». Alvin Toffler

Duele el dolor de esas niñas que no pueden ... borrar el daño, como a ellas sus ropas; juguetes en manos de niños, no tan niños, a los que se les olvidó o nunca conocieron que la dignidad, la intimidad y el respeto no es juego.

El caso de los montajes de imágenes de niñas desnudas en Almendralejo, realizadas con programas de inteligencia artificial por menores y difundidas en redes, hace reflexionar sobre distintas cuestiones que exigen ser abordadas de inmediato. De un lado, la importancia del control y el establecimiento de límites al uso de la inteligencia artificial. De otro, la responsabilidad de los menores en el marco de una sociedad permisiva y protectora en la que los derechos, a menudo, dejan de tener una correlación adecuada de obligaciones y donde la niñez y madurez mueven a capricho sus márgenes, dependiendo del prisma desde el que se midan. Y, en tercer lugar, los cambios de valores a los que se ve sometida la sociedad en general, y en particular las nuevas generaciones, que encierran peligros como los de la desensibilización y falta de empatía como resultado de nuevas percepciones de la moral, de los entornos de intimidad, de las relaciones afectivas sexuales, de la igualdad y de la responsabilidad individual, entre otras. La inteligencia artificial ha dejado de ser un concepto de ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana. Tan temida como amada, pero cada vez más imprescindible y más esclavizante, nos hemos acostumbrado a preguntarle a Siri y pedir música a Alexa, y no querríamos renunciar a diagnósticos o tratamientos médicos hasta ahora inalcanzables. Pero, a la par que oportunidades, trae consigo efectos perniciosos por carecer de límites y leyes que supongan un control exhaustivo sobre la posible vulneración de derechos humanos. En cuanto a la responsabilidad de los menores, la Ley del Menor recoge la obligatoriedad de las administraciones públicas de actuaciones tendentes a un uso seguro y responsable de Internet, pero la realidad es que faltan campañas de prevención y sensibilización y que el control en casa es insuficiente. Hablar de responsabilidad de los menores nos llevaría también a cuestionarnos el ámbito de aplicación de la ley del menor, la efectividad de las sanciones e incluso a preguntarnos si no tendríamos que revisar el propio límite de la mayoría de edad que, al pensar en el ámbito sanitario, se nos antoja cambiante. Los valores éticos y morales sufren cambios con el propio avance social, pero que sea así no puede suponer un retroceso en la construcción de una sociedad más justa, ética y equitativa. Un grave peligro al que no miramos de frente es el mercado de la pornografía. Los niños acceden a contenidos pornográficos desde la infancia y crecen con referencias sexuales distorsionadas, violentas, carentes de afectividad y que incitan a la desafección, a la cosificación de las personas, a la violencia sexual, a la humillación y a la vulneración de derechos. Es evidente que hechos como los referidos al inicio evidencian el fracaso social y nos dan de bruces con una realidad de difícil solución sin una implicación comprometida de todos los sectores. Hemos de tomar el toro por los cuerpos y entender que los límites forman siempre parte del buen progreso.

