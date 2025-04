Mejor no mires

Comenta Compartir

La maldad no necesita razones, solo pretextos, y basta con que el hombre deje de ver, para que deje de sentir; pero el no sentir ... no lo absuelve, lo condena». José Saramago

A pesar de la brutalidad, del horror, que seres indefensos, civiles, están padeciendo mientras observan como el exterminio les acecha, el mundo sigue mirándose el obligo. ¿Habrá algo que, sin tocarnos muy directamente, nos haga salir del letargo? Viene a mi mente el famoso poema de Martín Niemöller: «Primero vinieron por los comunistas, y no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedaba nadie que dijera nada». Las imágenes de la devastación en Ucrania, las más de 40.000 muertes sin nombre en Palestina, los bombardeos en Líbano, el ataque aéreo de Irán sobre Israel y las crecientes tensiones entre grandes potencias nos alcanzan a través de las pantallas. Y sin embargo, la mayoría seguimos con nuestras rutinas mientras que en alguna otra parte del mundo personas inocentes pierden todo, incluyendo sus vidas. Los conflictos bélicos y las crisis humanitarias parecen haberse convertido en una suerte de ruido de fondo que acompaña nuestra vida diaria. Cuanto más sabemos sobre el sufrimiento ajeno, menos parece afectarnos. Nos protegemos detrás del muro de la indiferencia, escudándonos en la cotidianidad de nuestros problemas de primer mundo, permitiendo que estos actos de violencia y destrucción ocurran sin la suficiente presión social para detenerlos. La impotencia, la sobrecarga informativa y la aparente lejanía de estas tragedias no nos mueven, o peor, no nos conmueven lo suficiente. ¿Cómo es posible que, frente a tanto sufrimiento, sigamos con nuestras vidas sin exigir un alto a esta barbarie? Somos de mente frágil y la historia se nos olvida rápido, o quizás no tanto y el problema resida en que nos hicieron creer que somos incapaces de generar un cambio sin «perdernos» en el intento. Pero esto apremia, porque esto no va de los otros o de nosotros, esto va de todos; por solidaridad y justicia social, y para quien no sea suficiente, porque «¡si no lo frenas, te alcanzará!». La polarización entre Oriente y Occidente, entre las democracias liberales y los regímenes autoritarios no debe minimizarse. Las guerras en Oriente Medio o Europa del Este no nos son ajenas; estamos profundamente implicados. Que España, que Europa, sean clave en el suministro de armas, el apoyo diplomático y la financiación de las partes en contienda, nos convierte a cada uno en parte de una cadena de responsabilidades y en receptores de sus consecuencias. Seguramente la parálisis social proviene mayoritariamente de la sensación de impotencia frente a conflictos que parecen estar más allá de nuestro control. Es más fácil cerrar los ojos y confiar en que los líderes políticos encontrarán una solución, pero los líderes juegan en otra liga, movidos por intereses geopolíticos, económicos o estratégicos que, a menudo, no reflejan el interés común ni el bienestar global. No nos subestimemos, porque la acción colectiva cambia políticas, altera el curso de las guerras, salva vidas, crear futuro y exige responsabilidades de aquellos sujetos los intereses del po

