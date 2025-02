El llanto envenenado

Extrañas bolas de plástico que parecen irrumpir en nuestro mundo como si nos invadiera una plaga de malignas luciérnagas marinas. Pero no, los pellets, protagonistas de una grave tragedia medioambiental que afecta a nuestros océanos, son únicamente el veneno; la mano que los vierte es ... otra, son otras…

Estas pequeñas piezas, conocidas como «lágrimas de sirenas», son la materia prima inicial para la fabricación de productos plásticos. Su minúsculo tamaño, ni de lejos, refleja la magnitud del impacto ambiental que generan.

Los pellets escapan de las instalaciones de producción o manipulación o bien se producen derrames y fugas cuando son transportados, y no solo por barco, porque no existe un control riguroso, ni concienciación, ni exigencias legales de responsabilidades acordes a los daños causados.

Los vertidos directos de pellets en ríos y lagos que acaban en los océanos son una realidad descontrolada. La ausencia o debilidad de regulaciones efectivas hace que nos preguntemos si realmente existe un interés por atajar el problema o la sostenibilidad es solo una cuestión de oportunidad y también tiene precio para los gobiernos.

Hace ya 40 años, Tarragona, como ahora Galicia, se enfrentaba a un problema que no solo no hemos solucionado, sino que ha continuado, agravado y extendido. Duele recordar que 2018, solo en la playa de La Pineda aparecieron unos 120 millones de pellets. Ahora, nos cuentan que las empresas químicas de la costa tarraconense pierden unas 5.000 toneladas de pellet al año, de los 20 millones que mueven. Las cifras hablan por sí solas, el mercado es muy fuerte; la contribución a ese PIB, en cuya métrica no se encuentran ni la calidad de vida, ni la salud, seguro que también.

Parece que nos estamos acostumbrando a las tragedias marinas como si estas fueran el precio justo que debemos pagar por el estado del bienestar y, pacientes y obedientes, no pasamos de la pataleta inicial. No reflexionamos lo suficiente sobre las consecuencias en la vida marina, en la biodiversidad, en los ecosistemas y en el peligro directo e inminente en la salud humana. Y esa falta de reflexión nos lleva a la inacción, a la falta de petición de responsabilidades y de acciones a nuestros gobiernos. De nuevo, volvemos a confundir lo prioritario con la urgencia de vivir.

Pero el problema es muy grave, la ingesta de tóxicos provenientes del pellet es un hecho. Peces, aves y mamíferos marinos ingieren pellet como alimento, y nosotros los ingerimos a ellos. Eso, sin olvidar el impacto en la atmósfera y en la climática global que tiene la acumulación de microplásticos.

No se trata solo de limpiar playas, hay que atajar las causas. La solución a esta contaminación implica establecer regulaciones más sólidas y efectivas para la gestión de pellets y plásticos en la producción, transporte y distribución; implementar altos estándares de seguridad ambiental con medidas de supervisión efectivas; garantizar la transparencia y participación pública en la producción y gestión de residuos plásticos y un compromiso implacable con la salud pública y ambiental. ¿Estarán dispuestos?

Y a los ciudadanos de a pie nos toca exigir, pero sin eludir la responsabilidad de nuestros pequeños gestos, porque evidente es la magnitud de la suma de lo pequeño.