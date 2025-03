¿Lawfare, tras la puerta de la victoria?

«Un uso indebido del poder legal es más peligroso que el abuso del poder político, porque es casi imposible corregirlo».

Alexis de Tocqueville

La ... independencia de poderes es un principio fundamental en cualquier sistema democrático. En España, este principio es una piedra angular de su sistema político y se refleja en la separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. La independencia de estos poderes es esencial para garantizar un sistema de gobierno equilibrado y que actúe como un sistema de control y equidad. Pero, ¿podemos hablar con rotundidad de que está garantizada esta independencia? ¿Es posible mantener una separación real de poderes cuando la sombra de los partidos políticos planea sobre las fronteras?

La interacción de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo han generado una compleja red de relaciones que pone a prueba los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y, no en pocas ocasiones, se cuela la politización de instituciones, impulsada por la influencia de los partidos políticos, sin que la ciudadanía se cuestione la intromisión de la ideología y la lealtad partidista en la administración de justicia, la creación de leyes y la ejecución de políticas gubernamentales.

Se nos antoja obvio que el ejecutivo responda a la ideología y directrices de un partido político, pero debería crispar que el poder legislativo, teóricamente encargado de la elaboración de leyes en beneficio de la sociedad en su conjunto, se pueda mostrar preso de la politización y sometido a la disciplina de partido, y acabe olvidando su autonomía institucional y la individual de sus miembros.

Y, más aún, debería sacudirnos cuestionar la independencia del poder judicial. Porque, si preocupante es la posible interferencia política en los nombramientos de jueces en las instituciones, desborda considerar, si quiera, una judicialización de la política, 'lawfare', y, por tanto, una posible manipulación estratégica de procesos legales para proteger o condenar a figuras políticas en beneficio de intereses del Estado

La instrumentalización política de los tribunales implica la desconfianza en el sistema legal y conduce a la deslegitimación de las decisiones judiciales, contribuyendo a la polarización política y dividiendo a la sociedad. Si la justicia se percibe como un instrumento manipulado por la política, la idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley se desmorona.

Nuestra Constitución recoge expresamente en el artículo 117.1 que los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, no cabiendo una revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales. Estando, además, obligado el Gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a garantizar la unidad de la jurisdicción y el acatamiento de las resoluciones judiciales. El 'lawfare' supone la pérdida de la legitimidad del propio concepto de Estado de Derecho.

La Democracia Española, basada en la Constitución de 1978 y la separación de poderes, ha sido un elemento crucial en la consolidación de un Estado moderno y plural. No obstante, no hemos de olvidar que, aunque ha alcanzado logros notables, no está exenta de desafíos. La adaptación a cambios sociales y económicos, así como la gestión del territorio y los cambios internacionales, son aspectos que la ponen a prueba. Mantener la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho seguirá siendo crucial para superar estos desafíos y preservar la integridad del sistema democrático.