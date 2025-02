No hay Ken sin Barbie, ni feminismo que por bien no venga

Comenta Compartir

La «peli del verano» que tiñó las salas de un color rosita, aunque no sabemos muy bien si como seña de identidad igualitaria, tendencia Barbiecore ... o simplemente un «me dejo llevar y me pongo el uniforme de moda», resulta que no ha sido tan pasajera como las canciones y nos encontramos que suma 8 nominaciones a los Oscar. Paradójicamente, no hay propuesta de estatuilla a la mejor dirección, ni a la mejor actriz principal, pero, eso sí, la interpretación del «insulso y cortito Ken» ha gustado mucho en la academia. Así que, de nuevo, ganan ellos. O quizás no, y esa nominación también tiene su efecto perverso.

Lo que si queda claro es que la película más taquillera del año ha conseguido uno de sus grandes objetivos, parece ser que más de 1.400 millones de dólares no le viene mal a la compañía; y del otro objetivo, la reivindicación feminista, pues hemos de comprender «que eso lleva su tiempo y sus fluctuaciones». ¡Qué le vamos a hacer, después de todo ya votamos! Parece ser que Mattel, con Barbie, quiso liberar a las niñas de un pensamiento y aprendizaje inducido a asumir el rol de mami. Que Barbie venía a liberarnos de vivir para procrear y cuidar, y a mostrarnos nuevos modelos de vida en los que pudiésemos ejercer sin complejos profesiones distintas a la de «sus labores». Y acertó Mattel en la necesidad de machacar contra el suelo esos insustanciales muñecos, en una profunda catarsis colectiva que se rebela contra los límites a la imaginación y a una estandarizada y conveniente maternidad posibilitadora del reinado masculino. Pero dijo Mattel que para ello teníamos que ser rubias (aunque cada vez menos tontas) y delgadas, muy delgadas y por supuesto ir en tacones y, como no, rosas, muy rosas, como las compresas; como los lacitos; como los informes; como las sonrisas; como los logros… Y ocurrió que nos volvieron a confundir, y subidas en tacones y encorsetadas en la «apretada talla 38» el sufrimiento cambió de escenario y el mundo se llenó de demasiadas Barbies. La polémica está servida, la película cargada de mensajes, unos subliminales y otros no tanto, evidencia un mundo desigualitario en el que la mujer aún continúa en clara desventaja. Pero Greta Gerwig, no solo afina su cámara contra el machismo y la misoginia, además cuestiona el modelo social existente en una magnífica sátira en la que ridiculiza la cultura de masas, «solo Barbie» «solo Ken», la sexualidad contemporánea, la vida plácida, el bienestar capitalista, la superficialidad y hasta el sentido individual y colectivo de una vida finita. Y, si de polémica se trata, las opiniones provocadas son dispares y mientras hay quienes ven en ella al mismísimo demonio vestido de matriarcado rosa, que viene al mundo para acabar con la familia tradicional, corromper, inducir al transgénero y relegar al hombre casi haciéndolo totalmente innecesario; otras voces se alzan en contra de otorgar al film la calificación de abanderado del feminismo, señalando que la parodia se queda en lo superficial, en la denuncia sesgada que suaviza e invisibiliza las dramáticas consecuencias del patriarcado. Lo que sí queda claro, es que provoca la reflexión cuestionando estereotipos y modelos de vida y relación, por ello, bienvenida Barbie si este es el inicio de tu final.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY