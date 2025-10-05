Los hijos son sagrados

No hay lógica que pueda acercar a una mente sana a las razones que puedan llevar a un padre o a una madre a dañar ... a sus propios hijos. Pero la realidad más cruel se empeña en demostrar una y otra vez que los hijos pueden estar en peligro con sus padres, y no hablo de negligencias ni de mal ejercicio de paternidad, sino del uso premeditado, consciente, gratuito o interesado, de la violencia contra ellos. Y referirme a la violencia a secas se queda pobre, porque no le da rostro a tantas formas de daño irreparable, a tantos grados, a tantas vidas rotas…

Muchos son los casos conocidos y muchísimos más los que se esconden bajo las alfombras. Hace unos días nos despertamos con la noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que tipifica la violencia vicaria como un delito autónomo en el Código Penal, y desde hace días los debates de tabernas conviven con los de expertos y seudoexpertos en la materia. ¡Otra vez que nos despistamos de lo importante! Parece ser que hay quien piensa que hay una discriminación en el establecimiento del tipo penal porque las madres también cometen este delito. ¡Cómo si el delito solo se castigara si lo comete un padre! Pues no, no existe asimetría legal ni penal en cuanto a la respuesta frente al delito: las conductas de una madre hacia un padre (o contra los hijos con ánimo de dañar al padre) se sancionan con igual severidad en el marco de los delitos de homicidio, asesinato, lesiones o violencia familiar.

Ahora bien, España guarda en la memoria colectiva atroces historias de menores asesinados por sus propios padres para infligir el máximo dolor a las madres. Desde 2013, 65 niños y niñas han sido asesinados por quienes representan la máxima seguridad y el amor. ¿Puede haber algo más terrible? ¿No requiere eso una actuación específica? Los hijos son territorio sagrado, intocable, y deben estar protegidos frente a todo y a todos, por todos.

La violencia vicaria no siempre mata, pero siempre hiere profundamente. No podemos dejar que el término se reduzca a la tragedia irreparable de la muerte, sino ampliar la mirada hacia las formas de maltrato que la preceden o acompañan: el físico; el impago de la pensión alimenticia para que la falta de ingresos golpee a la madre; el abandono de cuidados en los periodos de guarda y custodia y un largo etcétera. Tantas otras que se despliegan, silenciosas y persistentes en una violencia demasiado cotidiana pero profundamente dañina.

La ley es una importante deuda pendiente con las mujeres víctimas de violencia y con todos los menores. Pero no la salda sola, será insuficiente sin recursos eficientes en las instituciones, sin formación específica para jueces, fiscales, forenses, equipos psicosociales y letrados. Escuchar a los menores requiere conocimientos, sensibilidad y protocolos que los protejan. Que no se nos olvide que la violencia vicaria se sostiene en una cultura que aún coloca los «derechos del padre» por encima, en entornos que callan, en colegios que no miran, en propios y extraños que justifican…

Y ojalá no volvamos a escuchar jamás que un maltratador puede ser un buen padre.