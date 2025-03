Hijos de la guerra

Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya (…) esas cosas no existen, sino que fueron creadas para que mi alma y ... la tuya estén siempre separadas». Nazoa, Aníbal. 'Punto y Raya'

El principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de los pueblos a determinar su estatus político y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Esto incluye el derecho a un Estado y a un territorio. Pero, ¿a qué precio?

El conflicto entre Palestina e Israel es una herida abierta en el corazón del mundo. Una herida que no solo afecta a las dos naciones involucradas, sino que resuena en las conciencias de todos. Guerra de Suez (1956); Guerra de los Seis Días (1967); Guerra de Yom Kippur (1973); Primera Intifada (1987-1993); Segunda Intifada (2000-2005); Guerra de Gaza (2008-2009 y 2014). El tic-tac avisaba que se estaba en tiempo de descuento.

Más de cien años desde la Primera Guerra Mundial, más de cien años desde la caída del imperio otomano y más de cien años de la Declaración Balfour, que sienta las bases para la creación de un «hogar nacional judío» en Palestina; setenta y cinco después de la creación del Estado de Israel; treinta seis después del nacimiento de Hamás, el polvorín, una vez más, ha vuelto a estallar con tanta munición como odio y con tal cruel virulencia que parece haber convertido las vidas en cosas y, superando la mayor de la más deshumanizada ficción, olvida el horror del sufrimiento, de la tortura, de la muerte lenta, de despojo de la dignidad, del dolor despiadado del alma cuando la barbarie llega o acecha al inocente. ¡Y hay tantos inocentes!

Las guerras son las más oscuras sombras que se ciernen sobre la humanidad. Son como los demonios que emergen de las profundidades del alma, liberando la violencia y provocando el sufrimiento en el mundo. Son un eco lúgubre del fracaso de nuestra capacidad de resolver conflictos a través del diálogo, la comprensión, la negociación y el respeto. Las guerras son, siempre, un pretexto del poder.

Así, mientras ríos de sangre corren, mientras las vidas ya no cuentan, «los otros» discuten sobre dónde reside la culpa. Pero, en el caos de la guerra no hay distinción entre culpables e inocentes. Las bombas y las balas no hacen preguntas, y la crueldad no conoce límites. Es imperativo que reconozcamos la inmensa tragedia que se abate sobre aquellos que no tienen participación en el conflicto, pero que sufren las consecuencias como si del sacrificio de sus vidas pendiera la salvación de «otra humanidad».

Las víctimas inocentes, aquellos atrapados en medio del conflicto: aquellos que no eligieron dónde estar ni qué pensar, aquellos a los que les impidieron decidir, aquellos jóvenes con ganas de cantar a la paz, aquellos ancianos con ganas de morir en paz, aquellos niños a los que se les ha cambiado la risa por el miedo, el juego por la huida, aquello hombres y mujeres que solo querían el derecho a su vida, merecen otra mirada del mundo, una mirada de frente, valiente, implicada. Las víctimas merecen dejar de serlo. La paz no es un sueño inalcanzable.