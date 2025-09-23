HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Quien a hierro mata a hierro muere

Toni Barquero

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Hay frases que atraviesan los siglos como si quisieran restregarnos la persistencia del mal: «Quien a hierro mata a hierro muere». Y aunque matar, simbólicamente ... hablando, puede ser en ocasiones el mayor acto de justicia, no es menos cierto que quien blande la espada entre vítores aclamadores quedará preso del compromiso de la coherencia, si no quiere acabar siendo su propio verdugo. Y es que el hierro que se forja contra el adversario, demasiadas veces, acaba oxidándose en las propias manos. Pero no hablo de espadachines gloriosos de otras épocas, sino del día a día de la política estatal. Esa que debería ser nuestro sostén, la que forja la confianza de una ciudadanía que espera que el ansiado Estado del bienestar no se escape en bolsillos ajenos.

