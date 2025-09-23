Hay frases que atraviesan los siglos como si quisieran restregarnos la persistencia del mal: «Quien a hierro mata a hierro muere». Y aunque matar, simbólicamente ... hablando, puede ser en ocasiones el mayor acto de justicia, no es menos cierto que quien blande la espada entre vítores aclamadores quedará preso del compromiso de la coherencia, si no quiere acabar siendo su propio verdugo. Y es que el hierro que se forja contra el adversario, demasiadas veces, acaba oxidándose en las propias manos. Pero no hablo de espadachines gloriosos de otras épocas, sino del día a día de la política estatal. Esa que debería ser nuestro sostén, la que forja la confianza de una ciudadanía que espera que el ansiado Estado del bienestar no se escape en bolsillos ajenos.

Pues sí, de confianza y de coherencia van estas reflexiones que atacan mis sueños (los de la REM y los del pretendido lúcido pensamiento). Me preocupa hacia dónde vamos. La crispación en la esfera política es palpable, pero la realidad de su impacto en la ciudadanía no tanto. Las encuestas se han convertido en un instrumento no ilustrador, sino reorientador de opiniones; y las redes, que podían ser muestras del sentir popular, son verdaderos escombros de discursos polarizados y radicalizados, donde el análisis crítico y argumentado ha sido prácticamente derrocado y el ruido oculta la escasez de nueces.

Y yo me pregunto: ¿cuál será realmente el sentir de cada persona en su hogar, cuando se permita a sí mismo observar y analizar desde la tranquilidad, sin miedos los males mayores, sin miedo a las consecuencias de su libre pensamiento, sin etiquetas arrastradas de otros tiempos, sin el pesar de las deudas y sin las expectativas de los favores? ¿Cuál será nuestro sentir cuando tomemos conciencia de que el poder reside en el pueblo, que lo presta solo para que se cumpla lo prometido? La responsabilidad política es un pacto moral con la ciudadanía; el poder, un contrato moral. Se alcanza porque se promete y se mantiene porque se cumple. Implica, además, que el honor de un cargo no se mide únicamente por su legalidad, sino también por su ejemplaridad: el listón que se aplica a uno mismo debe ser, como mínimo, el mismo que se exigió al adversario. Y la coherencia no es una cualidad opcional, es la argamasa que sostiene la credibilidad, la que otorga legitimidad.

Por eso, cuando la coherencia se rompe, las consecuencias son profundas. La desafección se extiende tanto como la sospecha de que todos son iguales. Y ese desencanto lo paga la política en su conjunto. La ética se muestra (peor aún, se asume) como un disfraz de conveniencia. Y habrá quien argumentará que la realidad es áspera y menos previsible de lo que se desearía, y por ello la pureza de los principios se hace insalvable cuando se topa con los muros de la coyuntura. Precisamente por eso, cuanto más difícil resulta sostener un ideal, más valioso se vuelve cumplirlo. Y cuanto más alto se proclamó un principio, más dura es la caída cuando se lo traiciona.