El hechizo de las doce campanadas

La Nochevieja llega y nos halla en una encrucijada de sentimientos, no en pocas ocasiones encontrados.

En los días previos a la noche más corta, ... se produce una especie de pausa en el aire, como si todos estuviéramos tomando un respiro antes de dar el gran salto, y en ella, se hace obligado reflexionar sobre lo vivido desde el comienzo del año. ¿Nostalgia? ¿Liberación? ¿Miedos? ¿Esperanza? ¿Olvido?…

Recordamos los altibajos, los momentos felices, los difíciles y los desafíos que enfrentamos. Cada experiencia se convierte en un recuerdo que desempolvamos y examinamos con la intención de que la suma de todas nos ofrezca una soportable calificación final. Es un tiempo de reflexión sobre lo sucedido, lo logrado y las lecciones aprendidas, una especie de evaluación personal que finalmente otorgará el título final de «buen o mal año».

Pero el final del año no es solo mirar hacia atrás; también miramos hacia adelante con esperanza y a pesar de las dificultades que pudiéramos haber encontrado, siempre hay una chispa de optimismo que nos impulsa hacia el futuro. Los propósitos de año nuevo surgen como una nueva oportunidad de vida que queremos abrazar, conscientes de que nos posibilitará un mejor viaje. Buscamos confiar en las mejoras, en los premios de la vida, como si esa noche mágica se convirtiera en un generoso Aladino que frota sin descanso su lámpara para todos nosotros, al son de doce campanadas. Instantes mágicos que no solo exigen fe; también hay que prepararse para ellos. Si no formas parte del ritual, el precio, se supone, puede ser alto.

Es fascinante observar como a medidas que transitamos hacia un mundo más racional, tecnológico, agnóstico, funcional, los más dispares y disparatados rituales se asientan, e incluso crecen entre nosotros. La necesidad de creer en algo mágico que cambie para bien los destinos, acerque aspiraciones, sane enfermedades, traiga riquezas o nos ponga a los pies el amor, se junta con el miedo al castigo, a la atracción de la mala suerte; y de igual manera que hace miles de años se conjuraba a las fuerzas arcanas, ahora, al filo de la medianoche de este 31, campean a sus anchas los ritos, los ancestrales y los nuevos.

Si hay algo que, debiendo ser lo más natural de la vida, desconcierte al ser humano es la incertidumbre. Quizás sea esta una de las claves del porqué de la perpetuidad de los rituales, ya que, al fin y al cabo, creer ofrece estructura y predictibilidad, aunque los sueños cabalguen sobre nubes, brindando a las personas la sensación de tener cierto control sobre su vida y destino.

Así que: ¡comience el baile! Ropa interior roja para que no falte romanticismo y pasión. El dorado, color de la suerte, en un anillo en la copa, en una cinta, en una vela... Las lentejas al mediodía. Las velas de color de la esperanza bien visibles. Y a la llegada de las reinas de la fiesta, esas 'perlas' pequeñas y jugosas, deléitense con ellas sin atragantarse mientras al compás de cada tañido, no olviden pedir buenos deseos. Besen a los suyos, y al elevar la copa, con cava extremeño, recuerden que estamos tejiendo los hilos de nuestra historia, reconociendo que cada emoción ha contribuido a la obra maestra única que es nuestra vida. ¡Feliz Año Nuevo!