La falacia del debate político

«La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer; la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer». Antonio Gala

Y si de convencer ... hablamos, pobre se muestra, una vez más, nuestra democracia. Como en todos los aspectos de la vida, la clave del convencimiento político se sustenta en tres pilares fundamentales: el beneficio, la coherencia y la confianza.

A las puertas de unas elecciones generales, con el polvo en los zapatos de otras elecciones «ni tan municipales, ni tan autonómicas» la ciudadanía espera ser convencida. Espera cambio, un cambio, sea del color que sea, que permita dejar atrás una crisis económica y social cronificada que, con independencia de los variopintos datos estadísticos, se muestra despiadada en la cesta de la compra, en el depósito de gasolina, en el interruptor de la luz, en el del aire, en la cola del paro, en la de la lista de asistencia sanitaria, en la cola de la vida…

Defraudada, en no pocas ocasiones; con la corrupción aún fresca en la memoria; soportando los efectos colaterales, y no tan colaterales, de políticas internacionales, conflictos bélicos y dependencias energéticas, entre otros; esta España nuestra, sostenida por pequeñas empresas que esperan para «sostenerse y seguir sosteniendo» reducción de la carga fiscal, de trámites administrativos y mejora del acceso financiero, sigue apostando por nuestro sistema democrático, divulgando las bondades de nuestro «pequeño paraíso español» y esperando que nuestra clase política les sorprenda y se ponga a trabajar en firme para dejar atrás el enorme socavón.

En fin, a la espera del ansiado debate, y cómo no, de quién obtenga la victoria, nosotros los votantes, a menudo de grito rápido pero poco mantenido, esperamos que los dirigentes den explicaciones sólidas y ofrezcan soluciones esperanzadoras, eso sí, a ser posible de viva voz, porque leer los tediosos programas resulta una carga insufrible, y además está el «¿Para qué? Si luego no se cumple», mejor que nos lo cuenten a ver si eso implica mayor responsabilidad en los compromisos y no una supuesta evolución del pensamiento.

Pero he aquí que, llegado el momento, el debate, cuanto menos, nos hace sospechar que la intención de los líderes políticos poco coincide con la de la población, y siendo tanto el ruido de las primeras espadas, las mínimas nueces se les escurren como agua entre los dedos. Y, más o menos premeditado, las medias verdades abundan, y acabamos sin tener claro cuáles serán las coaliciones y posibles pactos, la realidad de la creación de empleo, la suficiencia del ajuste de pensiones con el IPC, el futuro de la ley del «solo sí es sí», dónde están los límites del constitucionalismo, si se bajaran impuesto o habrá amnistía fiscales, etc..

Y la población se revuelve, y acude al grito reivindicador (el voto será otra cosa, al fin al cabo siempre nos quedará votar por colores) y llegan las segundas espadas, siete, que, con cariz aparentemente constructivo, ofrecen datos que requerirán nuevos debates, ahora de medios de comunicación y supuestos politólogos; y mientras, seguiremos expectantes, esperando hallar beneficios, descubrir engaños y recuperar confianza. Al fin y al cabo, se trata de eso, de ser convencidos.