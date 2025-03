A Dios rogando y con el mazo dando

«Aunque mis labios pronuncien con devoción las palabras sagradas y mis manos administren los sacramentos con reverencia, en mi corazón no hay certeza. He ... vivido toda mi vida en un mundo de sombras y dudas, donde la fe parece escurrirse entre mis dedos como agua». 'San Manuel Bueno, mártir', Unamuno.

Acude a mi memoria esa magnífica obra, que al inicio de mi adolescencia me desafía, en un viaje emocional y filosófico, a confrontar la fe, la duda, el sacrificio y la moralidad; y me da de bruces con una realidad incuestionable hasta entonces: la coherencia y la honestidad no siempre van de la mano, ni juntas definen, per se, el valor humano.

El «cura de Don Benito», que ya ocupó titulares cuando sus feligreses se unieron reivindicando su permanencia por su buen hacer en las parroquias que llevaba, tiene revuelta la población, el clero y las redes sociales. Unos bromean con el caso, y otros lo ven del clero el ocaso. Pero, respetando la presunción de inocencia, y por tanto sin entrar a valorar la autoría y veracidad de los hechos que se cuenta, este asunto, de gran gravedad porque hablamos de acusación de tráfico de sustancias estupefacientes, y no podemos olvidar que las drogas, y sus efectos, se filtran en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas dejando huellas con frecuencia imborrables y, en no pocas ocasiones, devastadoras, nos lleva a reflexionar, entre otros temas, sobre la coherencia entre la vida profesional y la vida personal.

¿Se puede ser un líder, un guía, un referente en el trabajo mientras se vive una vida personal que contradice, o choca, con los valores y normas que se promulgan en la esfera profesional?

Es evidente que, si hablamos de sacerdocio, no existe distinción entre la vida personal y profesional, porque implica un compromiso con una serie de principios éticos, los cuales se esperan que el sacerdote encarne y promueva tanto en su vida personal como en su ministerio. Ser sacerdote requiere un compromiso profundo con los valores del Evangelio y una vida de integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado.

Pero, ¿y si no hablamos de religión? Para no pocos, la vida laboral y la vida personal son dos aspectos separados que coexisten en paralelo, sin intromisión alguna. Hemos visto cómo personas condenadas por delitos son veneradas por multitudes al son de su arte. Hemos contemplado a víctimas que recibieron empatía social a raudales, padecer a la postre la popular admiración a sus victimarios, por otras acciones. Hemos escuchado como prenden argumentos que hablan de culpas que se expían en distintos ámbitos. Y hemos aceptado argumentos con base en los beneficios económicos y sociales.

En un mundo globalizado, diverso, con distintas culturas al alcance de un clic, donde las presiones sociales mueven los dilemas morales, no es difícil perderse y ceder ante la conveniencia o el beneficio personal moviendo los razonamientos al antojo. No obstante, y aun con el debate abierto y dirigido por los nuevos parámetros morales que guíen la evolución social, la coherencia y la integridad siempre serán, de manera incuestionable, garantía de confianza.