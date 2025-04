Dignificación de la vejez, asignatura pendiente

Comenta Compartir

Donde no se honra a los ancianos no hay futuro para los jóvenes», afirmó el Papa Francisco. María no sabe muy bien los años que ... tiene. Cuando le preguntan vuelve la mirada hacia arriba. Parece calcular cómo si del cielo llegara la respuesta, y entre suspiros dice: «A ver, ¡dime tú! Yo, cuando la guerra aún no había ido a la escuela».

María es una de tantas extremeñas que no tuvo niñez, la guerra civil se la arrebató; tampoco tuvo adolescencia, 'los años del hambre' no la dejaron; careció de juventud, ya trabajaba antes de los 15; y se casó muy pronto, con Paco, y vivieron años que volaron como el viento pero que dejaron huella, en sus cuerpos y almas, como plomo. Tuvieron hijos, y cuando María habla de ellos lo hace con orgullo, y con la cabeza erguida menciona la «buena posición» que ostentan, pero baja el rostro, que se vuelve tibio, cuando a su mente sube el dolor de la ausencia y dice, y se dice: ¡Tienen que trabajar, no nos pueden cuidar! En Extremadura más del 75% de las residencias de ancianos limitan la movilidad de los ancianos, y más de la mitad de los casos no están justificados. Estos datos nos llevan a reflexionar sobre el cuidado de nuestros mayores, o más aún, sobre el valor que nuestra sociedad otorga a las personas más allá de la jubilación. Garantizar un envejecimiento digno debería ser objetivo prioritario y transversal en todas las políticas, en todos los gobiernos, acompañado de una conciencia social global única que actúe de impulsora y no permita el más mínimo edadismo. Envejecer con dignidad, en el concepto más amplio del término, no debe ser un privilegio porque es un derecho fundamental. El valor de las personas mayores llena discursos elocuentes, en los que se esgrime la valía de la experiencia, la deuda con los que han hecho posible la dicha de las generaciones que les suceden. Se aclaman las bondades de la longevidad y sin embargo no somos, o no queremos ser, capaces de responder ante una sociedad que hace de la edad un estigma. La dependencia se cierne sobre la vida como volcán sin contención, y toca curar este estrabismo colectivo que fija la mirada en un presente ególatra y sin futuro. La dignificación de la vejez exige un cambio de paradigma que pasa, en primer lugar, por ser conscientes del aporte social de nuestros mayores (recursos, sabiduría, experiencia, conocimiento, perspectiva, generosidad, tiempo, etc…) y del lugar prioritario que ella les corresponde. En segundo lugar, y no por ello menos importante, se hace absolutamente necesario considerar que, al igual que las demás personas, necesitan gozar de una independencia ajustada, que les de su espacio para la autorrealización y favorezca la participación social sin dejar de protegerles en su vulnerabilidad, pero sin menoscabar sus derechos.

