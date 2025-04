Des-cuentos de Navidad

En el crepúsculo del año, como si el final del mismo requiriera una profunda y festiva renovación, llega, constante e incuestionable, la Navidad.

Luces, muchas ... luces plateadas, doradas, de colores, parpadeantes, brillantes, simulando escenas bucólicas o representando símbolos y objetos que pretenden trasladarnos a un mundo onírico donde solo tienen cabida risas y gozos.

Las urbes transforman la arquitectura de acero y cristal en un cuento de hadas urbano. Los edificios emblemáticos se visten con ornamentos resplandecientes, y los rascacielos, donde los haya, se convierten en gigantes iluminados que dominan el horizonte nocturno. Y así, las ciudades, los pueblos, mutan a bosques encantados, con árboles decorados y senderos iluminados, que invitan a pasear bajo la luz titilante de las estrellas urbanas conduciéndonos hacía la supuesta inmunidad navideña.

Las calles, antes testigos silenciosos de rutinas diarias, despiertan con un resplandor encantador y animan a reducir el paso, invitando a mirar hacía «los buenos lados» de la vida.

Los escaparates, durante el año vitrinas de mercancías, ahora se convierten en narradores visuales de historias navideñas, se visten de color y/o ternura en una competencia desenfrenada donde la ostentación o el sutil acercamiento a las más nobles emociones miden la intensidad de la implicación navideña.

Y cómo no, los hogares cómplices de la magia compiten por una felicidad envuelta en papel de regalo del que asoman deseos silenciados, bajo un mágico árbol, o al lado del nacimiento protector.

Pero, embarcados en la tarea de tejer felicidad a través de la luz, de decoraciones espléndidas y festines abundantes, como si esta pudiera ser destilada de cualquier grandiosidad; y a pesar de nuestros esfuerzos por iluminar cada rincón, por erradicar la oscuridad, las sombras ominosas persisten, desafiando las miradas esquivas y revelando las desconcertantes contradicciones de nuestro tiempo.

Las tragedias suceden en rincones olvidados del mundo, en rincones que queremos olvidar y en rincones que proclamamos no olvidados, pero que no sienten nuestra memoria. La paz, o la paz navideña, parecen una utopía inalcanzable para aquellos que han perdido hogares, seres queridos, seguridad y dignidad. Niños que deberían estar construyendo sueños están siendo arrebatados de sus infancias, víctimas de conflictos que no eligieron.

Las guerras desgarran el alma, su estruendo y desolación resuena sin pausa, pero se convierten en siluetas fugaces, que no ocupan más tiempo que el de un telediario, una portada, una conversación indignada, una promesa o un proyecto inacabado.

La paradoja de la Navidad se revela con crueldad: mientras compartimos abrazos cálidos, están aquellos que se enfrentan al frío cortante de la desolación, de la muerte.

Quizás deberíamos repensar la manera en que celebramos la Navidad, no desde un lugar de culpa, sino desde un compromiso renovado con la humanidad. Abrazar la oportunidad de contribuir al cambio. La paz mundial no puede ser una utopía inalcanzable; debe ser un objetivo que abracemos con determinación, reconociendo que cada vida cuenta.

Que la Navidad, con su espíritu generoso, no nos sumerja en un paréntesis de buenas intenciones que desaparezcan con la partida de los Reyes Magos, sino que esta sea una invitación a abrazar lo más profundo de nuestra humanidad y rebelarnos contra las injusticias con toda nuestra fuerza y medios.