El descrédito político

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo», decía Abraham Lincoln.

Se acercan elecciones, pronto el mundo físico y ... el virtual se vestirán de rostros francos y sonrisas inspiradoras, y bajo lemas de profundos compromisos se bombardeará, con intensidad casi irritante, nuestra cotidiana realidad. La democracia comienza su juego, pero el pueblo no se siente ni tan gobierno, ni tan bien gobernado.

Las campañas comienzan, pero ya no escuchamos expectantes, no indagamos con avidez en busca de propuestas esperanzadoras, no soñamos al son de discursos grandilocuentes, ya, a lo sumo, nos conformamos.

La sociedad actual parece haber caído en la trampa de la política y sus discursos polarizados como si se tratara de un grupo de niños que sigue ciegamente a aquel flautista de Hamelín. La falta de pensamiento crítico y la excesiva influencia de medios de comunicación, alineados con el sistema, ha llevado a un aturdimiento donde las personas se aferran a las corrientes políticas sin cuestionarlas, dejándose arrastrar por ellas a sabiendas de que no llegarán al puerto prometido.

El descrédito generalizado en la política cubre como manto invisible una sociedad radicalizada, que pasa de la sumisión al desencanto como pelota de ping pong. Se acepta, como algo irremediablemente perpetuo, que el poder beneficia a quien lo ejerce y el beneficio del pueblo siempre será secundario.

Esta falta de confianza en la política no es gratuita, tiene causa en la corrupción que ha involucrado a políticos de diferentes partidos y niveles de gobierno y en la falta de transparencia; unidas a la falta de respuesta y solución a problemas como el desempleo, la economía sumergida frente a la responsabilidad impositiva, la crisis sanitaria, la inflación, etc., así como en el esperpento de políticos de poca monta que, en lugar de buscar el consenso o la revisión para la construcción y el progreso, hacen de las instituciones verdaderos gallineros, en los que reina la descalificación, propiciando espectáculos zafios que abochornan y que no tienen otro objetivo que la distracción intencionada y el golear no por méritos propios sino por la supuesta evidencia de la incompetencia de futuro del contrario. Todo ello ha superado los límites de la tolerancia de un país adormecido y hasta acostumbrado a la picaresca del Lazarillo.

Pero la lucha diaria por mantener cada hogar a flote deja poco espacio para la revolución, entiéndase pacífica, y la exigencia del cumplimiento de compromisos. No obstante, en este contexto, es importante recordar que la participación ciudadana es un derecho y una responsabilidad de la ciudadanía, y única fórmula para evitar un naufragio del sistema democrático. No debemos hacer del voto un cheque en blanco, la democracia representativa tiene sus días contados en un mundo vertiginoso donde la tecnología borra fronteras. La ciudadanía debe tener voz en las decisiones que le afectan y en la construcción de su propia sociedad, siendo importante establecer cauces de participación más fluidos y continuos, más allá de las elecciones cada cuatro años. Finalmente, es necesario el establecimiento de instrumentos que garanticen la no impunidad política. Como dijera Mike Curb, las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios y vivir bajo las leyes que aprobaron.