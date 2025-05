Ni cobardes ni valientes: atrapados

Hay edades en las que el mundo duele más. No por más cruel, sino por más nuevo. En la adolescencia, ese tiempo suspendido entre la ... infancia que se resiste a salir y una adultez aún sin rostro, todo se vive con una intensidad que raya en lo insoportable. Las palabras hieren como puñales, las miradas pesan como juicios, y las frustraciones se agrandan hasta adquirir dimensiones de tragedia.

Tiempos frágiles los de la adolescencia, pero tiempos frágiles los de una sociedad que a menudo patologiza más que previene. Como padres, hemos confundido protección con evitación, y hemos combatido la exposición a la frustración como si esta fuera un daño irreparable, y no peldaños de crecimientos imprescindibles para nuestros hijos. Así, en esa frontera movediza, la violencia tiene el terreno abonado. En esa frontera, los límites se desdibujan y el horror, tan real como tangible, llega.

Nos resulta impensable que dos chicos, con todo por delante, con padres presentes, con educación cuidada, con bienestar, sean los protagonistas de la más cruel de las historias. Duele mucho pensar en las familias y duele enormemente pensar que una vida por construir sea arrebatada cuando ni por asomo tocaba.

Creímos que el nuestro no. Que nuestros hijos no. Que en nuestra escuela no. Que entre sus amigos no. Que en nuestro entorno no. Pero no se trata de otros. Se trata de todos. La violencia no nace en los márgenes: se alimenta del silencio colectivo, de los pactos de no intervención, de los «no será para tanto», del «no soy un cobarde», del «yo más», del «no necesito a nadie», del «no pegues pero si te pegan pega»... La violencia la cultivamos entre todos, sin excesiva conciencia, en frases heredadas, en códigos invisibles, en una masculinidad que todavía se mide por la dureza.

En los últimos dos años, han aumentado en un 47% los delitos de lesiones y amenazas cometidos por menores en grupos. La mayoría de ellos se graban y se difunden por redes sociales. (Ministerio del Interior, Estadística Criminal Juvenil, 2023). Más del 60% de los jóvenes varones entre 14 y 17 años considera que «devolver el golpe» es una reacción justificada si alguien los provoca verbalmente (CIS, Barómetro de Juventud y Convivencia, 2021). El 35% de los adolescentes españoles entre 12 y 18 años declara haber presenciado una pelea física entre compañeros en el último año (Save the Children, Informe 'Crecer sin miedo', 2022).

Es evidente que hemos de repensar y actuar con urgencias,. Acabar con excusas narrativas que oculten la raíz del problema. El amor, el agravio, el pulso, la humillación, el robo, la pérdida, el orgullo, el honor, no son motivo. Solo hay uno la violencia: per se. Esta, y de qué se nutre.

Necesitamos educar en empatía, en resolución de conflictos, en reconocimiento emocional. Hablar del orgullo, del miedo, del deseo de pertenecer, del valor de pedir ayuda. Reinstaurar el valor de la palabra sobre el daño físico, del límite sobre el capricho, del respeto sobre el miedo, de las consecuencias en los otros tanto como las propias, de la verdadera dignidad, de la verdadera fortaleza.

No es solo el futuro de nuestros adolescentes, que ya debería ser suficiente, sino el presente de una sociedad que normaliza la violencia. Que confunde la fuerza con la razón. Que olvida que la verdadera valentía no está en herir, sino en contener.