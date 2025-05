Como un Carretero

Carretero ha hecho correr ríos de tinta esta semana, y es que el señor juez no solo nos ha sorprendido, desagradado e indignado. sino que ... ha hecho sonar casi tantas alarmas como reflexiones ha provocado. A mí, especialmente, me preocupa una por todo lo que pueda conllevar: ¿será esto más común de lo que pensaba? ¿Cuántos Carretero camparán a sus anchas por los juzgados españoles?

Hay un eco muy inquietante que resuena del interrogatorio a Elisa Mouliaá y a Iñigo Errejón, y una sombra que nos transporta a un tiempo que creíamos superado, cuando culpabilizar a las mujeres por los actos de violencia del presunto agresor era una constante. Nos traslada el interrogatorio a aquellos en los que las víctimas debían responder a preguntas sobre su forma de actuar, ser o vestir. Era la era del «se lo estaba buscando», «es ligerita» o «llevaba minifalda», como si la longitud de la tela pudiera dilucidar algo más que la miseria moral de las instituciones. En definitiva, hacer cargar la responsabilidad de la agresión en la mujer que no se comporta «como el machismo manda».

Y he ahí que esa era es más presente que pasado, y nos volvemos a encontrar con preguntas, unas dirigidas a respuestas que expresan culpabilidad y otras con respuesta incluida, que depositan la responsabilidad de la agresión en la denunciante. Si no indagan en cómo vestía, sí lo hacen en por qué no actuó como a su Señoría le hubiese gustado. Porque parece ser que él tiene las claves de cómo se debe actuar en caso de agresión y de que la falta de ajuste a la mismas tiene su razón en el deseo de venganza ante el rechazo afectivo o sexual del agresor, inequívocamente. ¿Qué tan lejos está esta lógica de aquel «¿Qué llevaba puesto?» que tanto daño hizo?

Y no terminamos de mirar al pasado con las preguntas; los tonos, que pasan de casi «un tuteo de amigos de barrio» a uno, al bronco denigrante a otra; y las interrupciones que no permiten una expresión libre, nos muestran una inquietante continuidad que nos recuerda que quizás ni el cuestionamiento a las víctimas en el caso de la manada o en el de la menor de Manresa son tan pasado, ni produjeron el ansiado cambio de paradigma. El mensaje a las víctimas es totalmente desalentador. ¿Cómo puede sentirse segura una mujer al denunciar si teme ser cuestionada, ignorada, humillada o ridiculizada?

La perspectiva de género en la justicia no es un capricho ideológico; es una herramienta fundamental para garantizar procesos justos en casos de violencia sexual. No se trata de favorecer a una de las partes, sino de entender las dinámicas de poder y los contextos de desigualdad.

Es evidente que este no es problema de amparo legislativo, la ley del 'solo sí es si', el Estatuto de la Víctima o la obligatoriedad de formarse perspectiva de género y revictimización para los operadores jurídicos nos dan de bruces con la quiebra entre la igualdad legal y la real. Las leyes por sí solas no son suficientes. Es necesario un cambio cultural profundo que transforme la forma en que entendemos y aplicamos la justicia.

La justicia no puede ser ciega si eso significa ignorar las desigualdades estructurales ni puede ser sorda a las voces que claman por una igualdad real. Desde luego, la reflexión no es lo que hemos avanzado, sino si somos conscientes de la fragilidad del sistema y de la necesidad de permanecer vigilantes, porque los retrocesos se alimentan de la comodidad y la indiferencia.