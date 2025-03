Carpe diem o a vivir que son tres días

Quizás la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos, cada día de nuestra vida, es recordarnos a nosotros mismos y a los demás ... que somos complejos, frágiles, finitos y únicos», Antonio Damásio.

¿Ante ese recuerdo diario cómo debemos actuar? Son muchas, quizás demasiadas, las ocasiones en las que escuchamos el «Carpe diem» como decisión de modo de vida; y, sin embargo, en cada voz, en cada exclamación, en cada murmullo se vislumbra una historia diferente y una decisión de vida totalmente dispar.

El punto común de esas decisiones de vivir en presente es la mirada indiscreta a nuestro alrededor, tomando conciencia de que los dramas nos acechan y que nuestra fragilidad y vulnerabilidad está en manos de un destino incierto. El miedo a un futuro ingrato nos incita a querer beber la vida a grandes sorbos, pero la vida no se deja beber fácilmente y tampoco sacia siempre nuestra sed.

Inmersos en una sociedad cada vez más acostumbrada al hedonismo, y en la que el egocentrismo se disfraza de empoderamiento y campea a sus anchas debilitando la cultura del esfuerzo y colocando elevadas vallas a la solidaridad, la felicidad individual se acaba convirtiendo en imperativo moral. Pero ni sabemos qué es la felicidad ni nos dieron herramientas para obtenerla.

Abrumados por campañas que nos llevan a identificar felicidad con bienestar material, focalizamos en conseguir cada vez más y mejor. Lo que sea, cuerpos, objetos, experiencias, pero más, mejor y cuanto antes, que esto se acaba. Priorizamos en obtener un placer individual, o de ámbito familiar muy estrecho, buscando sensaciones efímeras que compensen carencias y frustraciones para las que no nos prepararon; y ponemos erróneamente nuestro bienestar espiritual en manos de los otros.

Así, cada día, observamos cómo nos puede lo inmediato, como recurrimos a las redes en busca de escaparates de la felicidad definida por marcas, por 'influencers', por vendedores de milagros que ofertan patrones físicos, placer y lujo como sinónimo de esta. Da igual el poder adquisitivo, no hay una felicidad de pobres y otra de ricos, a lo sumo hay una felicidad con versión de mercadillo. Pero la insatisfacción, a pesar incluso de la obtención, crece y va haciendo mella en la vida de las personas, disminuyendo su ánimo y capacidad en inversa proporción a la venta de psicofármacos.

Quizás, seguimos desconcertados ante nuestra propia existencia. Seguimos sin entender que, aunque el dolor aceche no mirarlo de frente no es la solución. Que, aunque el tiempo caiga sobre nosotros, vivir más rápido nos lleva a vivir sin consciencia. Que ser únicos y complejos es un valor infinito que sólo nos ha sido prestado para que podamos seguir construyendo un mundo mejor. Que tenemos el deber de ser felices, pero que la felicidad no está en ninguna meta sino camuflada en nuestro entorno, esperando en cada sonrisa, logro, caricia, beso, abrazo, reconciliación, en el amor que enjuga lágrimas, quita miedos y sustituye fuerzas. Quizás, en algún momento entendamos.