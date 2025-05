Ese cáncer que nos rodea

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año serán diagnosticados de cáncer 18,1 millones de personas y que en 2040 la cifra ... alcanzará los 29,5 millones. ¡Demasiadas personas para ponernos de canto ante una realidad que nos engulle!

Hablar de cáncer cuesta. Hablar de cáncer es hablar de madres, de padres, de hermanos, de abuelos, de Pedro, de María, de Juan, de Rosa… y hablar de ellos produce un gran nudo en la garganta y hasta un miedo propio que nos sumerge en un dolor del que huimos.

Hablar de cáncer cuesta, pero es tremendamente necesario. Hemos avanzado y casi hemos logrado superar el borrado del término, ese miedo absurdo a nombrarlo como si de un 'mal fario' se tratara, pero aún lo afrontamos con recelo, o lo romantizamos vistiéndolo de rosa, o lo estigmatizamos aislando a quienes lo padecen.

Y así, mientras disfrazamos dolor y miedo, y dejamos a un hipotético destino, o suerte, decidir frente a nuestra impotencia, el cáncer avanza impasible sin que, en esta lucha, que es social y no de quién lo padece, le presentemos cara reclamando, a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, que actúen frente a las causas y avancen en las soluciones, con prioridad absoluta.

Como sociedad nos corresponde exigir, aceptar y aprender.

Exigir que los controles sobre los posibles agentes cancerígenos sean previos, eficaces e implacables; y que no sea el miedo al derrumbe de estructuras del sistema o las pérdidas económicas (esas que se cuantifican en divisas y no en vidas, ni en dolor) quienes determinen los informes o promuevan autorizaciones. Y exigir también mayores inversiones en investigación, medios, recursos, tratamientos de vanguardia, campañas de sensibilización y formación para la prevención, autocuidado y cronicidad.

Aceptar la convivencia con el cáncer, pero no desde el conformismo sino desde la escucha y profundo respeto a las necesidades de quienes lo padecen, para que no suponga la más mínima distinción innecesaria, ni la más mínima carencia, que conlleve un padecimiento añadido.

Aprender a tratar la enfermedad desde el respeto a las emociones y sentimientos, que el cáncer exige una lucha social, pero no tiene por qué una individualizada.

Tras un diagnóstico no se comienza una contienda, porque en ellas hay victorias y derrotas, unos ganan y otros pierden, y es tremendamente injusto añadir al padecimiento la responsabilidad de una supuesta lucha con un único vencedor. El cáncer es una enfermedad y las enfermedades se padecen mientras se busca su cura o estabilización.

Nadie duda que plantar cara a los reveses de la vida suele ser, con frecuencia, la opción a no sucumbir en la tristeza o pasividad, pero eso nada tiene que ver con ganar o perder. Por ello, es muy importante que todos aprendamos a relacionarnos desde la individualidad, y que transformemos nuestras formas de apoyo y de lenguaje. Que, desde la escucha personal también a nuestros propios sentimientos, empecemos a cambiar un «tú puedes con esto» por un simplemente «quiero acompañarte en este proceso». Que no demos nada por sabido, que no juzguemos, que entendamos la diversidad de necesidades y la diversidad de referentes y que, finalmente, miremos al cáncer de frente.