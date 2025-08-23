HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 23 de agosto, en Extremadura?
Cuando el silencio se hace palabra

El campo necesita dignidad

Toni Barquero

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:04

Los incendios de este trágico mes en Extremadura y en el oeste peninsular han vuelto a encender una batalla que no solo se libra en ... los montes, en los campos y en los pueblos; sino en la deficiente política española. Entre llamas reales y discursos que inflaman, se propaga el «y tú peor» y el «y tú más» encendiendo o quemando ánimos de quienes directa o indirectamente serán receptores de las consecuencias de la tragedia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  4. 4 El Infoex declara el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  5. 5 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  6. 6 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  7. 7 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 Herido tras una salida de vía con posterior vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El campo necesita dignidad

El campo necesita dignidad