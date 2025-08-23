El campo necesita dignidad

Los incendios de este trágico mes en Extremadura y en el oeste peninsular han vuelto a encender una batalla que no solo se libra en ... los montes, en los campos y en los pueblos; sino en la deficiente política española. Entre llamas reales y discursos que inflaman, se propaga el «y tú peor» y el «y tú más» encendiendo o quemando ánimos de quienes directa o indirectamente serán receptores de las consecuencias de la tragedia.

Los incendios han devastado más de 400.000 hectáreas. En Extremadura, se calculan 35.000. Para imaginarlo basta pensar que todo Monfragüe ardiera dos veces, o que desapareciera entera la isla de Mallorca. Y, sin embargo, el ruido ha sido tanto en estos días que la confusión provocada parece ser aún más extensa. Entre opacas valoraciones de niveles, lapsus verbales, rostros pétreos y miradas desconcertantes, se batallea no por la gestión de la extinción del fuego sino por la del relato. La clave: quién aparecerá como responsable o encarnará la salvación.

Y ocurre que el humo cubre demasiado, pero soluciones pocas. Se propone un pacto por la emergencia climática –parece ser que el Pacto Verde Europeo se aleja–, que abre esperanza para algunos y desconcierta a otros, que si bien apuestan por una necesaria estrategia conjunta que supere vaivenes cuatrianuales, temen que el mismo se pierda mirando al bosque y se olvide de cómo arden los árboles.

Entendibles son las desconfianzas, porque las políticas europeas y nacionales han hablado muchas veces de protección medioambiental y de cambio climático, pero rara vez han sabido traducir esa protección en una apuesta por la vida rural. Y de eso se trata.

No es solo apagar incendios, sino evitar que los pueblos se apaguen. Cuando la ganadería extensiva se arrincona, cuando el pastoreo desaparece y la agricultura se desprestigia, el monte se convierte en un polvorín.

Si de verdad queremos proteger la tierra, necesitamos otra mirada para el mundo rural: una apuesta estatal y social por la revalorización de las profesiones vinculadas a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo, al cuidado forestal, al cuidado de la tierra y frutos. Eso implica políticas que las hagan atractivas, que las reconozcan como protectoras de los principales recursos del planeta, y les garantice ingresos suficientemente elevados, reconociendo su valor estratégico.

El cambio pasa por mimar las competencias para el ejercicio de la actividad con una oferta de enseñanza no obligatoria, gratuita y de calidad, en todas las ramas agrarias y ganaderas, eliminando sesgos de género, que impulse una generación orgullosa de su formación y desempeño; por promover fórmulas de desarrollo empresarial agrario y ganadero, y redes de colaboración, que integren producción, comercialización y sostenibilidad; requiere planes de alojamientos y adquisición de viviendas rurales que frenen el sangrado poblacional y propicien el regreso y el relevo generacional; exige que se diseñen estrategias 'a pie de mata', que se escuche lo local y que se les permita aliar la innovación con la sabia tradición.

En fin, los incendios nos recuerdan que el abandono se paga caro. El fuego no entiende de ideologías. Y la tierra pide manos, no discursos.