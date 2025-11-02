Besar la noble calavera

En torno a los muertos, nuestras manos y nuestra mirada aprendieron por siglos a medir el silencio como muestra de dolor y respeto. La tradición ... ofrecía oración a la memoria, y no había más luz en la honra a los nuestros que la de las velas, ni más color que el de las flores.

Pero los tiempos cambian, y he ahí que unos cambios son buenos, otros no tanto y otros están por descubrir. Y por descubrir, o al menos requiriendo bastante reflexión, está el acogimiento al fenómeno Halloween, ese rito de origen celta (Samhain) que ha colonizado medio mundo. Y si piensan que exagero, un dato que no mata relato es que, según Statista, el gasto mundial en dicha festividad en 2024 alcanzó los 12.000 millones de dólares. En España, las floristerías han reducido sus ingresos en los últimos años entre un 20% y un 40%, y, sin embargo, el comercio minorista (estética y eventos) reporta incrementos del 25%. ¡Hemos abrazado el fenómeno!

Y es que Halloween ha hecho lo que hace todo buen producto del mercado global: transformar lo simbólico en rentable. El miedo se convierte en mercancía, el viaje final en espectáculo, y el consumo en rito.

Pero aún consciente de que lo económico impregna hasta el más mínimo rincón de lo humano, la alerta me asalta en la manera tan poco nuestra de 'abrazar la muerte'. Esa relación lúdica con la parca y ese coqueteo con el miedo chocan con el subliminal pacto de silencio sobre la misma.

Sorprende este sentir que nos disfraza de valientes frente a la muerte, pero que en realidad tanto le teme. Nos reímos de ella un par de noches al año, la convertimos en fiesta, la pintamos de colores y la colgamos en escaparates. Y sin embargo, seguimos evitando pronunciar su nombre. No hablamos de ella, no la planificamos, no la pensamos, la ocultamos bajo un 'se fue', un 'descansó'… porque hasta nombrarla hiere. Pues eso, que en ese contraste entre el disfraz y el silencio se revela la verdadera contradicción de nuestro tiempo.

Y así de paradójico es que esta sociedad, que se está acostumbrando a ironizar con el final de la vida tema organizar su propia despedida. Jugamos con calaveras de plástico, pero no queremos ver las de verdad. Nos disfrazamos de fantasmas, pero huimos del cementerio. Tememos hablar de herencias, de cuidados, de testamentos, como si hablar de ello nos sentenciara; y al mismo tiempo adornamos nuestras casas con ataúdes y esqueletos sonrientes mientras degustamos gusanos, que un día nos degustarán, con salsa de sangre.

Contradicciones que dicen mucho de nosotros, de nuestro mundo, quizás de nuestra escasa apuesta por la reflexión, o quizás de la normalización de una sociedad donde profundizar o da pereza o se considera ineficaz; y la distracción, consciente o no, nos ofrece un respiro frente a lo inevitable.

En cualquier caso, convertir la muerte en máscara no la neutraliza, solo la trivializa. Tal vez haya que recordar que no es necesario exorcizarla, sino reconciliarse con ella. Y en esa reconciliación cabe no sustituir esa institucionalización del recuerdo profundo e íntimo de la ausencia sin fin de los nuestros.