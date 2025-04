¿Y tú, en qué bando estás?

Los violadores mayoritariamente no son monstruos que emergen de la nada, son los hijos sanos que operan en el seno de una sociedad que ha permitido y normalizado en muchos sentidos la violencia sexual

«Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos». Martin Luther King Jr

Ya no es posible la ... tibieza, o estás con las víctimas o con los verdugos. Mirar al otro lado, te hace cómplice, porque quien calla, otorga; y el verdugo no se hace fuerte si no es arropado por la indiferencia de quienes guardan silencio.

«¡No todos los hombres!», gritaban algunos con vehemente indignación, y muchos otros coreaban en distintos tonos o silencios, cuando el grito del «Violador eres tú» pretendía alertar al mundo de que no son monstruos aislados quienes violan, sino que el agresor ronda por las calles del buen traje, del buen padre de familia, del encantador y empático vecino, del magnífico y atento profesional, del destacado y ejemplar deportista o del divertido agitador del chat; y que poco se esconde tras la esquina oscura del barrio, tras el salto de fronteras o en los intransitables «siendo mujer, ¿qué esperas?». El caso de Pelicot nos ha removido las entrañas, al menos durante unos días (los duelos, como los impactos, no son eternos y menos cuando se entiende que son ajenos) Unos monstruos sádicos han estremecido a una Europa vacilante, que se suele despistar en los avances. Y claro, en una sociedad que viene trivializando, normalizando y hasta justificando la violencia sexual por el comportamiento de la víctima, la duda asalta y quizás, quién sabe si, «pobres, algunos de los acusados» se hubieran despistado también con eso del consentimiento y lo de romantizar la violación, al fin y al cabo «para gustos los colores» (si no que se lo pregunten a Paco León con 'KiKi, el amor se hace') y resulta que hasta convencidos podían estar de que a la víctima le hacían un favor, porque el consentimiento, parece ser que el válido, ya lo otorgaba «ÉL». Cuando se habla de violación y agresión sexual, imaginar al perpetrador como un «monstruo», una figura oscura y marginal, alejada de los parámetros de la «normalidad» reconforta, porque encasilla al violador como un ser aislado, patológico, ajeno a la sociedad; pero los violadores mayoritariamente no son monstruos que emergen de la nada, son los hijos sanos que operan en el seno de una sociedad que ha permitido y normalizado en muchos sentidos la violencia sexual. No todos los hombres, no. Pero sí todos hombres. Hombres aquellos a los que se les ocurre que pueden hacer un contrato de conformidad de violación accidental. Hombres, aquellos futbolistas que alardean de pegar a niñas, para ellos «perras» y «guarras» mientras mantienen relaciones sexuales, las graban, y difunden «la experiencia». Hombres, los que violan en manada, Hombres, los más de 1.200 asesinos de mujeres por violencia machista en una década. Hombres, los que piensan que no es para tanto. Hombres, los que comparten, los que ríen, los que ignoran. Hombres, los que se ponen de canto. No todos los hombres, no. Pero sí todos los hombres a cara descubierta, los condenados y los que deben condenar y alzar su voz contra el otro, el de los chistes degradantes, el de las bromas misóginas, el de «no es para tanto», el de «yo soy el que mando», el de «si lo está deseando o buscando». A cara tan descubierta como la de la víctima que no tiene de qué avergonzarse y como la de las mujeres, a las que nos corresponde con sororidad extrema elevar las miradas, el apoyo y las exigencias.

