Bajo la alfombra ajena

Cuando la corrupción se instala en el corazón del poder, no es un incidente. Llega como consecuencia inevitable de una política que ha renunciado a ... la ética como brújula y a la transparencia como faro. Se acomoda lentamente, como el moho en una pared mal ventilada, y una vez allí, se reproduce, se enreda, se institucionaliza.

Nocivos son los actos de los corruptos y quienes lo cometen, pero letal es el encubrimiento. Observamos, con acostumbrada decepción, como, en lugar de buscar en los corruptos la rendición -que no la redención-, la aplicación real de la justicia y la reparación, se elige el atajo del cinismo: el «pues anda que tú». Y así, en lugar de encarar el abismo, lo llenan con cadáveres políticos de adversarios, buscando que el peso de los muertos les otorgue la dignidad que perdieron. Porque al fin y al cabo «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer» o, lo que viene a ser lo mismo, «¡Cuidado, que el dobermán del pasado mantiene la boca abierta!». No importa la gravedad del crimen, no importa el expolio social y moral, lo único que cuenta es evidenciar que otros robaron más, mintieron mejor, manipularon antes.

Y sí, surte efecto. Y mucho. Porque donde no hace poso en el voto, el miedo, lo hace la idealización de un pasado que olvida que la historia se versiona a gusto de intereses. Y donde ni el temor, ni la romantización de buenos tiempos, que no existieron, anidan; crece la pasividad de quienes sienten que todo está perdido, que ya no hay remedio. La elección democrática se ve sometida a un chantaje emocional que la convierte exclusivamente en un acto defensivo o paranoico. La consecuencia, una democracia bananera que no saca los pies de la UCI.

¿Y hasta aquí cómo hemos llegado? La corrupción política no surge de la nada; está arraigada en un sistema global donde el poder económico privado se impone sobre el interés público. Manos poderosas que mecen la cuna, para las que el ciudadano no pasa de ser una cifra con problemas, aseguran sus intereses a base de talonarios, que lo mismo financian campañas que comprometen la autonomía del Estado, que resuelven vidas de políticos y sus tres generaciones venideras. Y todo por el impúdico precio de «favorcitos» durante el mandato y de «recoger la manta» si llega el caso. Al fin y al cabo, la memoria es frágil, las penas cambian rápido de grado y, como todo el mundo sabe, «con pan son menos».

Pero cuidado, ¡El poder no transforma al ser humano: lo revela! Cuando llega a manos de quienes nunca lo entendieron como servicio, sino como atajo hacia el privilegio, se convierte en un mecanismo de acumulación de riqueza, de impunidad, de influencia. La ética estorba más que impulsa, rendir cuentas es opcional y el castigo, cuando llega, es tardío y suave. Abonado encuentran el terreno para construir sus ranchos.

La corrupción tiene cimientos profundos. Como todo sistema no solo necesita corruptos; necesita también cómplices, encubridores y espectadores silenciosos. La responsabilidad no es exclusivamente del que mete la mano en la caja, sino también del que mira hacia otro lado. No saber no es excusa. Si no lo sabías, fallaste en vigilar. Si lo sabías, fallaste en actuar. Y fallar en democracia debe costar el cargo.

Hace falta una revolución de la responsabilidad legal y ética. Votar sin miedo. Desacostumbrarnos a normalizar el clientelismo, los favores, los ranchos. Exigir rendición de cuentas. Esto no es idealismo: es supervivencia democrática. Y cuanto antes lo entendamos, antes sanaremos.