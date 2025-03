24-J, ¡y ahora qué!

Comenta Compartir

Esta España viva, esta España muerta, de tu santa siesta ahora te despiertan. Versos de poetas ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde ... tu cabeza? (…)» De esta España de 1975 a la que Cecilia cantaba, no tan libremente (versión censurada), hasta el 23-J del 23 han pasado casi cincuenta años y, sin embargo, «esta España nuestra» no acaba de despertar, y aún pide en susurro, y no tanto en voz en grito, esa misma mirada crítica, esas manos que obren con dignidad y coherencia y ese «gobierno con cabeza».

Hemos presenciado una campaña electoral pobre, muy pobre, en la que de nuevo se divide a España en dos: la progresista y la conservadora, y se nos pide estar en un lado u otro, a la vez que se nos advierte de las «aterradoras» consecuencias de jugar en una u otra liga. Y mientras se nos oferta una España en blanco y negro y otra en arcoíris, y se promueven los miedos, se olvida que los colores son muchos y los incondicionales al color menos. Y así el 23-J, España habla de nuevo, y pese a que nos muestren dos mapas, ¡otra vez de vuelta con lo binario!, el de la lista más votada y el de la vencedora, el resultado es claro y nos muestra el de los escaños con teñido multicolor, diverso, como los intereses de la ciudadanía, como los territorios, como los ideales, como las expectativas, como las vidas, como las esperanzas del pueblo español. Y, si PP Y PSOE rondan los ocho millones de votos, con ciento treinta y siete, y ciento veintiún escaños (con el conteo de voto exterior, CERA), no podemos olvidar que Sumar y Vox, aunque obtienen menos de la cuarta parte de escaños, cuentan con un número de votos cercano al 40% de los obtenidos por los partidos más votados. Y hablar de España es hablar de nacionalismos y regionalismos, hasta el punto que, combinado con nuestra controvertida Ley D'Hont, nos podemos encontrar con que sean estos partidos los que determinen, paradójicamente, la política nacional los próximos cuatro años, o quizás el propio mapa nacional. Así, mientras nuestro presidente mantiene «aparentes vacaciones oficiales» hasta el próximo 17, Junts se rearma buscando su «unidad estratégica», empoderados tras el posible órdago del referéndum independentista o el reconocimiento político de Puigdemont. De otro lado, la gran caída de Vox coloca al PP en sendero espinoso para formar gobierno, y aun contando con el apoyo de UPN, e incluso CCA, las cuentas siguen sin salir, y el sueño de las abstenciones se pierde en el horizonte de los riesgos asumibles. En fin, «el balón rueda en muchos tejados» y con estos mimbres, habrán de hacer el cesto. ¿Pero será posible construir un cesto lo suficientemente sólido como para albergar las pretensiones de todos? ¿Es tan necesario el cesto pese a sus fisuras y mimbres poco flexibles? ¿Era consciente la España diversa de las consecuencias de su propia diversidad? En cualquier caso, el 24-J España se levantó temprano para seguir con su cotidianidad y así lo seguirá haciendo…

