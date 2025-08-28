Movilidad ferroviaria con hidrógeno verde en Extremadura

Talgo dio el primer paso en materia de movilidad eléctrica con hidrógeno en España cuando, el 16 de septiembre de 2020 en Don Benito, anunció ... el Talgo Vital-One: el primer tren propulsado con hidrógeno renovable realizado en España por una compañía española y que podría sustituir a los diéseles actuales. Todo un éxito de proyecto con la colaboración de SOIH2 ALEX Clúster del Hidrógeno A.E.I.E. (SOI: Sudoeste Ibérico; ALEX: Alentejo y Extremadura; AEIE: European Economic Interest Grouping).

La compañía ferroviaria Talgo ha querido dar un paso más en abril de 2023 y ha decidido comenzar otro de sus desarrollos al más alto nivel: la aplicación del hidrógeno a la alta velocidad.

De aquí se debe el nacimiento del proyecto Hympulso, liderado por Talgo y once empresas más, entre ellas Ingeteam, Repsol, Sener y Optimus3D, y aplicarlo a un tren de alta velocidad, como es el Talgo 250, el ferrocarril que se ha seleccionado para el proyecto. Cabe señalar a la Universidad Pontificia de Comillas y Tecnalia que serán colaboradores y Adif actuará como observador, siendo SOIH2 la que vertebra, coordina y articula la iniciativa dentro del territorio, en este caso Extremadura.

Todo ello significa que el tren Talgo 250 constará de un conjunto de tecnologías aplicadas que permitirán electrificar la red ferroviaria con energía generada con fuentes renovables, incluso aquellas líneas que no cuentan con catenaria.

El proyecto Hympulso está acogido al programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (Perte ERHA). Recibió una subvención de 6,5 millones de euros.

Son objetivos fundamentales del proyecto obtener de manera conjunta instalaciones de alimentación de hidrógeno adaptadas al ferrocarril, tanto móviles como fijas, y un prototipo de tren bimodal híbrido para pasajeros con cambio de ancho, que podría circular indistintamente por redes convencionales y de alta velocidad, usando alimentación desde catenaria cuando esté disponible o hidrógeno y baterías en aquellos corredores sin electrificar.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que el hidrógeno verde que alimentará estos trenes se producirá íntegramente en Extremadura. Esta comunidad autónoma ha sido seleccionada para albergar la primera hidrogenera del mundo diseñada específicamente para trenes de alta velocidad.

Entre las ubicaciones candidatas para esta infraestructura se encuentran Mérida, Badajoz y Navalmoral de la Mata. Esta decisión no solo refuerza el compromiso con el desarrollo regional, sino que también posiciona a Extremadura como un referente nacional e internacional en la producción y uso de hidrógeno renovable.

Hympulso tendrá también un carácter integral: activará toda la cadena de valor del hidrógeno renovable en el sistema ferroviario, desde la producción hasta el consumo. Todos los socios del proyecto buscan evolucionar sus tecnologías habilitadoras y su experiencia en el campo del hidrógeno renovable. Esta perspectiva integral es clave para abordar los numerosos y grandes retos tecnológicos que plantea la adopción del hidrógeno renovable en el transporte ferroviario, por lo que será necesaria la implicación de múltiples actores en todos los niveles, y tanto del sector público como del privado.

Por ejemplo, permitirá analizar el impacto de la futura transición en los distintos activos de infraestructuras ferroviarias gestionadas por Adif, como las instalaciones de mantenimiento de la vía.

Como hemos dicho, por parte de Talgo se actuará en los denominados Talgo 250, estos trenes cuentan con dos coches extremos técnicos (CET) cada uno, utilizados en la actualidad para generar la electricidad de la que se alimentan las cabezas tractoras, que hoy en día utilizan gasóleo en los tramos sin catenaria. Bajo el proyecto Hympulso se proyectará la sustitución en una unidad Talgo 250 de uno de esos CET diésel por otro equipado con pilas de combustible y baterías, que se encargarán de suministrar electricidad a las locomotoras a partir de hidrógeno 100% renovable.

Por tanto, Talgo probará la tracción dual-híbrida de baterías de hidrógeno en el Talgo 250, destinada a operaciones de larga distancia en tramos mixtos: parcialmente electrificados y parcialmente sin electrificar.

Ingeteam desarrollará los convertidores de alta potencia reversibles, capaces de cargar las baterías desde la catenaria. Repsol será responsables de desarrollar instalaciones de repostaje de hidrógeno desplegando una instalación móvil

Sobre la instalación de suministro de hidrógeno y la infraestructura ferroviaria, la empresa Sener realizará un análisis global de riesgos y una simulación de la explotación de los servicios. En ambos casos se desarrollará una plataforma de control logístico para monitorizar el uso de hidrógeno en red.

Por último, la pyme alavesa Optimus3D trabajará en nuevos materiales y procesos para emplearlos en aplicaciones de hidrógeno, más eficientes y duraderos basados en fabricación aditiva.

En cuanto a las empresas observadoras, Adif desarrollará su conocimiento en la definición de requisitos y casos de uso en el acceso a la infraestructura ferroviaria de la tecnología de hidrógeno. Y creará los requisitos de seguridad asociados a la infraestructura y a los interfaces con vehículo e instalación de repostaje, así como diseño instalaciones de recarga estandarizadas y colaborará con los casos de uso en la plataforma de alimentación por hidrógeno.

De la misma forma, SOIH2, actuará como eje vertebrador del proyecto. Fundada en 2019, la AEIE SOIH2 ALEX es una entidad público-privada sin ánimo de lucro que promueve la conectividad institucional, empresarial y tecnológica en torno al hidrógeno. En Hympulso, SOIH2 coordina, articula y consolida las distintas iniciativas de los socios participantes, garantizando cohesión estratégica y visión compartida.

Así, el proyecto dará como resultado una salida conjunta de instalaciones de suministro de hidrógeno adaptadas al ferrocarril –tanto móviles como estáticas– y un prototipo pionero de tren bimodal híbrido de viajeros con cambio automático de ancho de vía, que podrá circular tanto en redes convencionales como en redes de alta velocidad, utilizando el suministro de catenaria cuando esté disponible, o hidrógeno y baterías en aquellos corredores que no estén electrificados.