Una mujer no tiene derecho a alquilar su vientre, pero sí tiene derecho a matar el feto que lo ocupa, con lo que, ahora sí, ... ahora no, la propiedad del vientre viene determinada por el capricho del que legisla, que se erige en el verdadero propietario. Vamos, que la mujer lo que tiene es una cesión temporal que papá Estado suspende cuando quiere. ¿Pero no hemos quedado en que el vientre es suyo? Sí, pero no, eso es según y a ratitos.

«Acción de reemplazar algo o a alguien, poniendo en su lugar otra cosa o a otro individuo». Esa es la definición académica de gestación subrogada, lo que, en español sin eufemismo, se traduce como «vientre de alquiler». Recuerdo que cuando se buscaban razones para legislar a favor del aborto, una de las más recurrentes era la del agravio comparativo, porque sólo podían abortar las que tenían recursos económicos para coger un vuelo y pagar clínica y especialistas en cualquier país europeo. Las españolas con pocos recursos tenían que hacerlo de tapadillo, cometiendo un delito que podía llevarlas a la cárcel y recurriendo a supuestas expertas, con alto riesgo y bajo precio. Es decir, lo mismo que hoy ocurre con la gestación subrogada, a la que pueden recurrir las mismas que para abortar volaban hasta Inglaterra, pero ya no se apela al agravio comparativo, porque la 'gauche divine' ha decidido que eso es una nueva explota6ción de la mujer… Lo quieren tipificar como «delito de trata de seres humanos». Si tienes pasta, te vas de España y vuelves con tu churumbel, sin delito y bendecida. ¿Y la homologación con Europa? Ahora se nos dice que España es un país soberano, con leyes propias y no tiene que legislar mirando lo que se hace en su entorno… Un inciso: ¿no era la homologación con Europa el argumento base para abolir el delito de sedición? La pareja que en España quiera un hijo así, con su carga genética, que ahorre un pastizal y, como hacían las abortistas prematuras, que busque soluciones fuera, porque aquí las de la moral acomodaticia no lo permiten. Que vayan, como entonces, a clínicas cortijeras y a pisos sin salubridad, alquilando el vientre a la vecina, sin seguimiento, sin garantías sanitarias y se expongan incluso a la cárcel. ¡Cachis, qué fácil lo siguen teniendo los ricos que hasta la ley los ampara! Y lo más indignante es que la manada siga la consigna que se dicta desde las alturas y que las mismas que vociferan por los derechos de la mujer y por su capacidad para decidir, a la hora de juzgar la gestación subrogada, se santiguan porque les han dicho que eso es explotación. ¿Para qué masticar, si le dan la papilla hecha? Además, el fruto de la gestación subrogada que llega de fuera lo admitimos con cuatro brochazos, porque parece que no podemos impedirlo. ¿No es eso señalar el camino, garantizando a las que pueden permitírselo que una vez la criatura esté en España los trámites para registrarla son coser y cantar? El PSOE pasa la patata a Podemos y los morados dicen que ni las ellas ni las elles pueden hacerlo, aunque los ellos y con la 'ley trans' pueden intentarlo, porque si una se hace uno y ese uno, como sigue siendo una, quiere alquilar su vientre… La Ley no lo contempla… Hasta los ciervos en la berrea legislarían con más tino.

