El único valor que tiene la palabra de Pedro Sánchez es que sirve como pista para adelantar la realidad que niega, porque lo suyo es ... puro teatro. Y del malo. «El lunes abrirá otro melón de su falsía». Así concluí mi artículo el pasado sábado y el lunes el susodicho me dio la razón. Que por qué lo conozco tan bien, me preguntó un amigo al que le he ganado una apuesta. Porque para saber por dónde va, parto de tres realidades que se han repetido desde que llegó: la mentira forma parte de su esencia y está anclada en sus ojos, es ególatra hasta lo enfermizo y su conciencia es tan laxa que justifica todo lo que a él le conviene. ¿Alguien puede entender que se sienta agredido porque se diga que su hermano, enchufado en la Diputación de Badajoz como coordinador, cotiza en Portugal, si cotiza en Portugal? ¿Hay que silenciarlo?

Es un personaje desnortado, sin límites ni limitaciones, que, con su último esperpento, ha instrumentalizado a la sociedad española, al Rey, a los medios de comunicación, a sus aliados, al PSOE, a su propia esposa... ¡Hace falta tener bemoles para montar un circo por una denuncia a su esposa, al mismo tiempo que la utiliza para victimizarse! Ése es su feminismo. ¿Qué podemos esperar los demás, si hace esa utilización de la que está «profundamente enamorado»? ¿Qué puede regenerar el que degenera por norma? ¿Qué medidas contra la desinformación puede arbitrar quien se caracterizar por desinformar? ¿Informará algún día sobre las razones por las que «regaló» el Sahara a Mohamed «el del móvil»? ¿Qué será lo siguiente de este pozo sin fondo, que habla de fango mientras enfanga? Horas después de su contrita reaparición, acudía a TVE y a la SER para seguir enfangando, mintiendo y desinformando. Denuncia ofensas mientras ofende y, capaz de negar cualquier evidencia, dice sentirse respaldado por una «mayoría social», cuando incluso la mayoría social del PSOE se ha cruzado de brazos. Al margen de sarpullidos histriónicos, con apenas 15.000 manifestantes de autobús y bocadillo, ahora sí he vuelto a ver al PSOE de siempre. Han llorado lo justito y los justitos. Lo de estos cinco días dará para mucho cuando se descienda a los actores secundarios de la bufonada. El Gobierno a la desesperada, como hormigas que han perdido a su reina, una vicepresidenta, más chiqui que nunca, abierta de brazos y clamando al cielo, como poseída, en trance norcoreano, mientras, ojo al dato, lucía una cruz invertida. Los socios separatistas que lo sostienen, acojonados porque veían peligrar sus privilegios y perder la milonga si el gran falsario era por una vez sincero y unos millares de socialistas, trasladados a Madrid, balando un patético «Pedro no te vayas». ¿Imaginan la cara del Rey cuando oyó decir al presidente del Gobierno que iba a seguir siendo presidente del Gobierno? Seguro que el Rey se dijo para sus adentros: «Lagarto, lagarto, a mí me los vas a decir tú». ¿Todo esto ha sido un salto en el vacío o para acaparar protagonismo en la campaña catalana? Muchos oyen el «ring-ring» de Pegasus, con la información que el rey de Marruecos e Israel tienen de lo que extrajeron de su dispositivo. Y otros vislumbran sarpullidos autocráticos para acabar de controlar a los pocos poderes que aún no manipula. ¿Se vislumbra «El Estado soy yo»? Claramente.

