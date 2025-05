Previsible hasta el bostezo

Penoso. La cobardía de los emboscados que se ocultan en las redes sociales, se ha cebado con Ramón Tamames. Tuits a centenares, pero sin ingenio, ... sin gracia y sin consideración alguna, son el resumen en las redes de la moción de censura. La reiteración y el sesgo de algunos improperios dedicados a Feijóo delataban una puntual coincidencia en los mensajes, con lo que es fácil ver la mano que mece la cuna. Muchos tuits haciendo burla de la edad del proponente, de su aspecto o por la caspa que punteaba su hombro izquierdo. Estamos inmersos en una sociedad encanallada, que se fija objetivos y no repara en daños colaterales, porque lo importante es el descrédito del adversario. ¿Los autores de esa ristra infame de improperios siguieron el debate? Ni falta que les hace, ellos oyen el silbido del pastor, corren y balan. Los mismos borregos fuera y dentro del hemiciclo.

Cuando días antes se filtró el discurso de Tamames, me pareció una ingeniosa maniobra para calentar el ambiente, acaparar atención y titulares, considerando que los folios que finalmente se leerían en el Congreso serían diferentes, pero no fue así. Tuvieron casi una semana para cambiarlos, porque parecía impensable, por ridículo, que mantuvieran una intervención que ya habíamos leído y que en el Gobierno a censurar tendrían subrayada y lista para el horneado. Con esa ventaja inédita, para Pedro Sánchez fue cómo acertar las quinielas el lunes y salió con la metralleta en ráfaga. Abascal miraba un móvil y Tamames, como caído en paracaídas, con la cara en modo perplejo, parecía decirse «qué hago yo en este agujero?». ¿Para qué una moción de censura a un gobierno autocensurado, agotado, dividido, amortizado y con fecha de caducidad en seis meses? A Pedro Sánchez no le faltó compostura, pero le sobró ensañamiento. Para mí que perdió la gran oportunidad de mostrarse como un estadista y no como un hooligan de sí mismo. Llevaba razón Susana Díaz, el peor enemigo de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. No puede evitarlo.

Mi curiosidad estaba en las entrelíneas, porque en ellas se podría leer lo que no se decía en la tribuna: ¿Habrá elecciones anticipadas? Parece que no. ¿Hay acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Evidente. Cuando el tiempo de la segunda réplica lo consumió la vicepresidenta, desplegando un abanico de autobesos para todo el Gobierno, el acuerdo gritaba alto. Las escasas ráfagas de cámara sobre Ione Belarra e Irene Montero, visualizaban la 'alegría' de las podemitas, que no sonrieron ni cuando los piropos caían sobre ellas. Pedro quiere a Yolanda y Yolanda se deja querer por Pedro, posiblemente porque es el único asidero que tiene claro en el humo de su Sumar. ¿Qué es Sumar? De momento es Yolanda Díaz. La vicepresidenta, de blanco 'primera comunión' –¿marca blanca de Pedro Sánchez?–, se prestó gozosa para rematar a Ramón Tamames, aunque, pese a sus esfuerzos, se vio claro que no tiene instinto 'killer', pero se lució, que parece lo suyo. Su protagonismo sirvió para chinchar a las otras dos.

Fuera del hemiciclo, los tertulianos del pesebre han seguido con la misma retahíla que se había entonado dentro: La ausencia de Feijóo. ¿Ignoran que no es diputado y que no puede intervenir? No, pero les da igual, ellos/as, como los zascandiles de los tuits, oyen el silbato del pastor, balan y pasan por ventanilla. ¡Beeeeeeee! Yo vi más mugre de la que imaginaba.