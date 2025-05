Un pasito p'atrás, María

Comenta Compartir

Pablo Casado imitaba los discursos de Pablo Iglesias y acabó siendo 'el corto', pero María Guardiola, la candidata del PP a la Junta de Extremadura, ... le ha cogido el tranquillo a las tontunas de Irene Montero y acabará siendo 'la breve'. Será el clavo que se oxida antes de entrar en la madera, porque, si se repiten las elecciones en Extremadura, no creo que vuelva a ser la candidata del PP. Lo explicaré. ¿Es más lista, más pura y más consecuente María Guardiola que todos sus compañeros que, de norte a sur, en municipios, diputaciones, mancomunidades y autonomías han pactado con Vox? Me gustaría conocer la opinión de Mañueco. ¿Qué carita le va a quedar a la empecinada si, tras las elecciones del 23-J, Feijóo no logra los 176 escaños y tiene que pactar con Vox? Todo indica que esta señora, que llegó catapultada por un dedo, es poco dada a la reflexión y, como cazadora inexperta, es de gatillo ligero y dispara sin fijar muy bien el objetivo a batir. Ahora se ha disparado en el pie y veremos si la cojera no le deja una secuela política permanente. Más arrogante que inteligente, mucha listeza tampoco ha demostrado, porque, desde el domingo electoral anda, pica en mano, destrozando puentes que no estaban ni trazados y luchando contra los fantasmas que emergen de su propia sombra. ¿Ninguno de los conmilitones que la rodean le pidió «un poquito de calma, María»? ¿Nadie le dijo que el que al cielo escupe en la cara le cae? Lo aprenderá muy pronto.

Me aseguran que a Vox le ofrecieron la presidencia de la Asamblea, el senador autonómico y 15 puntos programáticos, pero nada de lo que Vox quería, que era entrar en el gobierno con competencias para administrar. Guardiola no quería contaminar su gobierno con gente que, según dice, niega la violencia machista y tira la bandera LGTBI a la papelera, aunque estemos aburridos del pasteleo, a todos los niveles, con los que queman la de España. Ella, bloqueada como una niña que ha perdido su muñeca, quiere gobernar sola, como si ese no hubiera sido el sueño húmedo de todos sus compañeros, empezando por Mañueco, que fue el primero en echarle azúcar al limón para hacer una limonada. Mañueco malo, Guardiola buena, qué risa. El subidón electoral nubló las entendederas de la señora Guardiola hasta el punto de, habiendo perdido las elecciones, pedirle a Vara, que las había ganado, que la votara a ella. Solo le faltó añadir: «Porque yo lo valgo». Y tras el fiasco en la elección, importantísima, de la Mesa de la Asamblea, en lugar de explicar serenamente los motivos del desencuentro con Vox, hasta el extremo de entregarle al PSOE el gobierno de la Cámara, anunció, llena de crispación, que si se repiten las elecciones su rechazo no va a cambiar y sus exigencias serán las mismas. ¿Aunque para entonces Feijóo haya pactado con Vox? Si se repiten las elecciones, allá por noviembre, la única salida que tiene la señora Guardiola es «un pasito p'atrás», aunque eso ya estará en la sede central del PP, en algún cartapacio con el nombre de 'Pupa Extremadura'. Si se repiten las elecciones, y después del sainete de la elección de la Mesa parece lo más probable, ¿cree María Guardiola que va a sacar mayoría absoluta y que Vox quedará fuera? Para entonces, el electorado ya habrá castigado al de los pantalones pitillo y Vara, redimido de su culpa, si no vuelve a la mayoría absoluta andará muy cerca. Y lo que suba el PSOE será lo que baje el PP. Vox subirá y UP, en desbandada y sin el asidero del Gobierno, bajará de los cuatro que tiene. Con los cambios que se avecinan, allá por noviembre, Guardiola volverá a ser el recordado cantante catalán de voz de cántaro. Yo volveré a este espacio en septiembre, si la que tiene que decidirlo así lo decide. Y colorín, colorado.

