La mujer de las gafas y el pañuelo

Quién es, dónde está? Durante años esa fue la interrogante más repetida en todos los departamentos policiales de EE UU y si se supo algo ... de ella, no está en los 14.000 archivos que ahora han desclasificado. En un lugar privilegiado, detrás de un agente de seguridad, una mujer con gabardina, gafas oscuras y pañuelo anudado en la barbilla, sin perder la sonrisa, miraba atenta el paso de la comitiva presidencial. En las imágenes que quedaron registradas, se puede apreciar que grabó toda la escena y que en el momento de los disparos que destrozaron la cabeza de Kennedy ni siquiera se inmutó y siguió rodando. Algunos analistas creen que su gesto era expectante, como esperando lo que ocurriría minutos después. En el momento del atentado, la captan de pie, grabando, mientras la gente, alarmada por las detonaciones, se agachaba o corría para protegerse.

Sesenta años después del asesinato de John F. Kennedy, muchos norteamericanos siguen creyendo que la mitad de la CIA y FBI intentan esclarecerlo y la otra mitad ocultarlo, por eso, todavía, hay preguntas sencillas que no han tenido respuesta. ¿Cómo es posible que, con el mayor despliegue policial de la historia de EE UU, 10.000 agentes dedicados a seguir las pistas más insignificantes, aún no hayan localizado a la misteriosa mujer que fotografiaba o filmaba el paso de la comitiva? 'Lady Babushka', apelativo del FBI para referirse a ella, porque su indumentaria recordaba a la de las abuelas rusas, desapareció sin dejar rastro. Después, muchas impostoras quisieron aprovechar el tirón mediático, pero la policía las descartó porque no se ajustaban al perfil de las fotografías y por sus contradicciones. Además de las pesquisas policiales, la prensa y la televisión difundieron su foto en un despliegue sin precedentes y una asociación, próxima al Partido Demócrata, llegó a ofrecer cien mil dólares a quien localizara o diera alguna pista que condujera a su localización.

Lady Babushka, que parece haberse volatilizado tras el atentado, aparece en siete fotografías y en tres películas, tomadas desde ángulos diversos. Muchos testigos la vieron utilizar una cámara que, por su situación privilegiada en el momento del magnicidio, podía haber captado el fogonazo de los disparos, pero ese testimonio nunca pudo incorporarse a una investigación de más de 20.000 folios.

¿Desapareció Lady Babushka o la hicieron desaparecer? Algunos creen que no existió y que las fotografías fueron manipuladas para incorporarla por alguna razón que se desconoce, pero un análisis científico de las mismas descarta semejante hipótesis. La mujer misteriosa estuvo en la escena y grabó el momento en el que una bala vació el cerebro del presidente. ¿Quién es, dónde está? Tan difícil como saber quién mató a Kennedy.

A las 12.31 del 22 de noviembre de 1963, el tercer proyectil vació la cabeza de Kennedy y ese momento y desde la posición de Lady Babushka en el escenario, debió ser recogido por la cámara de la impertérrita, indiferente a lo que estaba ocurriendo. Poco después, otras fotografías la captan alejándose del lugar, tranquilamente, hasta desaparecer entre unos setos de la proximidad. Parece que atravesó la espesa valla vegetal sin alterar ni una rama.